Okunuyor Xiaomi ABD kara listesinden çıkarıldı mı? Huawei için umut var mı?

Dünyanın diğer tarafından küreselleşmiş rekabet için gerçekten önemli haberler geliyor, dünyanın birçok yerinden Xiaomi kullanıcısı Xiaomi ABD kara listesinden çıkarıldı mı? diye internette bilgiler ararken bir son dakika haberi ABD bölge mahkemesinden geldi, Trump’ın Xiaomi’ye Ocak ayında koyduğu bir dizi yasağı kaldırdı.

Bunun ile birlikte, Xiaomi’nin yer aldığı aynı kara listede Huawei’nin de yer aldığı unutulmamalıdır, Huawei bu kısıtlamaların en büyüğünü almış durumda ve eski günlerine dönebilmiş değil.

Geçmişte Huawei için ne olmuştu, Trump Huawei’yi neden kara listeye aldı?

Bu krizin nedeni olarak sayabileceğimiz bir vaka 2012 senesinde yaşandı. Obama dönemindeki idare, Huawei’ye ilişkin olan cihazların kullanımını yasaklamıştı. Günümüze dönersek, kavganın çıkış noktası bir liderler zirvesi. 2018 senesinde Arjantin’de yapılan G20 zirvesinde esasları atılan bu kriz, Trump’ın Çin’e ilave vergiler uygulayacağını duyurusuyla başlamıştı.

Trump hükümetinin kararının arkasındaki bir diğer sebep, şirketin Çin ordusuyla ilişkilerinin olmasıydı ve bu, markanın menkul kıymetlerini hiçbir şekilde harcayamayan ve satın alamayan yatırımcılar için yasağı tetikledi.

Xiaomi ABD kara listesinden çıkarıldı mı?

Açıkçası Xiaomi, savunmasını derhal kurdu ve alınan kararların tamamen yasadışı ve anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle savunma bakanlığı ofislerine şikayette bulundu. Ayrıca Çin ordusuyla hiçbir zaman ilişkisi olmadığını ve uygulanan yasakların hem şirketin kendisi, hem de ABD’li yatırımcılar için yıkıcı sonuçları olduğunu bildirdi.

12 Mart’ta Bölge Mahkemesi, Xiaomi’nin haksız yere eklenen kara listeden derhal çıkarılmasını emrettiğini ifade etti. Şirket, atamanın hukuka aykırılığını ve bu devletin etkilediği zararları talep ederek yeniden mahkemeye gitmeyi planlamaktadır.

Xiaomi, yıllar içinde tüketicilere en şaşırtıcı ürünleri dürüst fiyatlarla sunan, küresel ortaklarıyla yorulmadan ve kararlılıkla çalışmaya devam edecek genç ve dinamik bir teknoloji şirketidir.

Ve Huawei? En azından Xiaomi’nin izlediği süreçten yararlanabilir. Huawei içinde sürecin nasıl sonuçlanacağını bekleyip göreceğiz.

Xiaomi Mi 10T Lite satın alınabilir ve piyasaya sürülen uygun fiyatlı diyebileceğimiz akıllı telefonlardan biridir ve hala uzun yıllardır kullanabilirsiniz. Ayrıca Xiaomi Redmi Note 9 Pro 128 GB modelinide seçenekler arasında değerlendirebilirsiniz. Her iki cihazda fiyatına göre kullanabileceğiniz güzel cihazlardır.

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