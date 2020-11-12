Xiaomi Mi 11 ve Mi 11 Pro İlk Kez Görüntülendi

Xiaomi Mi 11 ve Mi 11 Pro ilk defa konsept bir video ile ortaya çıktı. Mobil cihaz sektöründe başarılı işlere imza atan Xiaomi, yeni cihazlarını çıkarmaya devam edecek gibi görünüyor. Akıllı telefon konusunda son yıllarda adından sıkça söz ettiren firma, yeni akıllı telefonlar ile piyasada oldukça adından söz ettiriyor.

Akıllı telefon dünyası telefonlarını son çeyrekte çıkarmaya hazırlanırken, sürprizler de ardı ardına geliyor. Apple, yeni iPhone modellerini geçtiğimiz günlerde tanıtmış ve gündemin birinci maddelerinden olmuştu. Şimdi sıra Xiaomi firmasında. Xiaomi Mi 11 ve Mi 11 Pro tanıtımına daha olmasına rağmen, sızıntı haberleri ile karşımıza çıkıyor. Yabancı blog siteleri, elde ettikleri ve buldukları kaynaklara dayanarak Xiaomi’nin yeni akıllı telefon konsept resimlerini yayınladı.

Yabancı kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilere göre Xiaomi’nin son amiral gemisi olacağı söylenen Mi 11, Mi 20 olarak da adlandırılabilir. Ya da başka farklı sürpriz isim olabilir. Firmanın son amiral gemisi Xiaomi Mi 10’dan sonra beklenti oldukça yükseldi. Cihaza ait olduğu iddia edilen birkaç görsel yabancı kaynaklarda sıkça dolaşmaya başladı. TechDroider blogunun duyurduğu ve konsept video haline getirdiği içerik, son günlerin en çok konuşulan akıllı telefon haberlerinden.

Video’da yeni çıkacak akıllı telefonun kusursuz bir ekrana sahip olduğu gözlemleniyor. Gerçekten akıllı telefon dünyasında yenilikler hiç bitmiyor. Tasarım olarak da harika durduğunu ifade edebilirim. Xiaomi Mi 11 konseptine bakıldığında tasarımını Mi Mix Alpha’dan aldığını görebilirsiniz. Arka taraftaki farklı bir ayrıntı ise şerit şeklinde ve kamera sisteminin gövdesi üzerinde durması. Mükemmel düşünülmüş tasarımsal anlamda. Kamera düzenlemesinin 192 MP lense sahip olacağı bilgiler arasında yer alıyor tabii bu söylenti.

Xiaomi Mi 11 ve Xiaomi Mi 11 Pro İlk Görüntüleri Sızdırıldı

Xiaomi Mi 11 Özellikleri Ne Olacak?

Sızdırılan görüntülere bakıldığında oldukça dikkat çekici tasarıma sahip cihaz, 2021 yılında da en çok konuşulacak telefonlar arasında yerini alabilir. Bahsedilen tahmini diğer teknik özellikler ise; Xiaomi Mi 11’in bir Qualcomm Snapdragon 875 işlemciye sahip olacağı, ki bu zaten birçok kişi tarafından beklenen bir şey. Çok açılı kavisli ekran ve bu özel konsept telefon da masanın üzerinde düz durmayacak. Bu da haliyle kullanıcıyı üzebilir. 48 MP yine kamera harika bir fotoğraf deneyimi sunacak.

Xiaomi Mi 11 Çıkış Tarihi

Akıllı telefonlar, Aralık ayının başlarında tanıtılacak. Tahmini olarak çıkış tarihleri tam olarak belli olmasa da seri şekilde tüm dünyada satılmaya başlanacak.

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