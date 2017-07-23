Xiaomi Mi 9 SE Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu

Akıllı telefon pazarına hızlı ve sağlam giriş yapan Xiaomi markası yeniden ortalığı karıştırmaya geliyor. Xiaomi Mi 9 SE orta segment cihazının tüm özellikleri ve fiyatı bu yazımızda...

Xiaomi markası her geçen gün dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Yeni amiral gemisi Mi 9 modelinin tanıtımından sonra daha orta segment ve ekonomik modeli olan Mi 9 SE modelini de aynı zaman içerisinde teknoloji severlere tanıttı. İşte Xiaomi Mi 9 SE cihazının tüm detayları ve fiyatına bu yazımız da ulaşabilirsiniz.

Xiaomi Mi 9 SE telefonunda ekran boyu 5.97 inç olarak tasarlanmış. Cihazın arka tarafında 48 MP + 13 MP + 8 MP olmak üzere üç adet kameraya sahip, ön tarafa baktığımızda 20 MP çözünürlüğünde öz çekim kamerası harika portre fotoğraflarınız için entegre edilmiş. 6 GB ram ve iki farklı depolama seçeneği ile satışa çıkacak olan Xiaomi Mi 9 SE akıllı telefonu, telefon ekranına gömülü bir şekilde tasarlanan parmak izi okuyucusu ile kullanıcılarına sunulacak.

Telefonu 30 dakika içerisinde neredeyse tamamen dolduracak hızlı şarj özelliğine sahip olan Xiaomi Mi 9 SE cihazı gücünü 3070 mAh’lık pilinden alacak ve bir günü rahatlıkla ve neredeyse cihazı iki gün kullanmanıza olanak tanıyacak diyebiliriz.

5.97 inç boyutunda Super AMOLED ekrana sahip olan Xiaomi Mi 9 SE, 1080×2340 FHD+ çözünürlük kullanıcılarına sunuyor. Yeni piyasaya çıkacak olan Xiaomi akıllı telefonunun ekranını Corning Gorilla Glass 5 ile korumaya alınmış durumda.

Android 9.0 Pie işletim sistemi yüklü olarak gelen cihaza arayüz olarak MIUI 10 eşlik ediyor. 6 GB RAM bellek ve 64/128 GB dahili depolama seçenekleri ile satışa çıkacak ve ayrı olarak MikroSD hafıza kartı desteğine de sahip. İşlemci kısmına baktığımızda orta segment cihazların en stabil parçası olan Snapdragon 712 kullanılmış durumda.

Xiaomi Mi 9 SE’nin fiyatı depolama seçeneklerine göre 300 Dolar ve 340 Dolar olarak belirlenmiş durumda.