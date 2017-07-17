Xiaomi Mi 9 Telefonu Görücüye Çıktı! İşte Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi markasının yeni amiral gemisi Mi9 modeli görücüye çıktı. İşte Xiaomi Mi 9 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi.

Geçtiğimiz günlerde dünyanın en çok satan 4. telefon üreticisi Xiaomi, en yeni modeli Mi 9’u 20 Şubat’ta düzenlenecek özel bir lansman ile tanıtacağını açıkladı. Tabi teknoloji dünyasının gelenek ve görenekleri gereği tanıtım gününe kadar hemen hemen bütün bilgiler 3. partiler tarafından çoktan sızdırıldı. Biz de yerli ve yabancı medyada sürdürdüğümüz detaylı araştırmalar sonucunda bulduğumuz notları bir araya topladık.

Xiaomi Mi 9 Ne Zaman Çıkacak?

Xiaomi Mi 8 geçtiğimiz yıl 31 Mayıs 2018’de piyasaya sürülmüştü. Bu bilgiler ışığında bakıldığında Mi 9’un 2019’un 2. çeyreğinin sonlarına doğru ya da 3. Çeyrekte çıkması bekleniyor. Çıkış anından itibaren 3 farklı versiyonu olacağı söylentiler arasında. Birincisi tam ortada bulunan bildiğimiz Xiaomi Mi 9, ikincisi Mi 8’den de hatırlayacağınız standart sürümün bir üst seviyesi Xiaomi Mi 9 Explorer Edition ve hem fiyat hem de teknik özellikler bakımından biraz daha mütevazı olan sürüm Xiaomi Mi 9 Lite.

Xiaomi Mi 9’da Neler Değişti? Almaya Değer mi?

Xiaomi Mi 9, Mi 8’den yaklaşık 1 yıl sonra çıkacak. Peki sunduğu geliştirmelerle almaya değer mi? Bu soruları cevaplayabilmek için öncelikle değişen özelliklere bir göz gezdirelim.

Her şeyden önce, bir telefonda belki ilk bakılan özellik olan kamerada ciddi bir geliştirme söz konusu. Xiaomi Mi 9 kamera anlamında bize arkada 48 MP + 12 MP + 8 MP uzaklık ölçer sensor olmak üzere 3 farklı kamera ve önde 24 MP selfie kamerası sunuyor. Geçtiğimiz yıl çıkan Mi 8’e kıyasla donanım anlamında ciddi bir fark olduğunu söylemek mümkün. Buna ek olarak yükseltilen Snapdragon 855 işlemci sayesinde, telefonun bu kameralardan çok daha yüksek bir verimle faydalanacağını da söyleyebiliriz.

Detaylı test sonuçları elde edilememiş olsa bile farklı diyafram aralıklarına sahip arka kamerası sayesinde düşük ışık koşullarında iyi bir fotoğraf performansı beklemek yanlış olmaz. Video kısmında ise 4k çözünürlüğe ve 60fps kare oranına kadar çıkan ve hem yazılımsal hem de optik olarak sabitlenen filmler çekmek mümkün olacak.

Aynı zamanda bir pil üreticisi de olan Xiaomi batarya kapasitesini doğru bir kararla 3400 mAh’den 3500 mAh’e çıkartmış. Buna ek olarak kablolu hızlı şarj yeterliliği USB Type-C aracılığıyla 18W’tan 27 W’a çıkartılmış ki bu da 1 saatten çok daha kısa sürede 0’dan tam dolum anlamına gelir. Kablosuz şarj özelliği ise Mi serisinde hala mevcut değil.

Tasarımsal olarak göze çarpan ilk büyük değişiklik tabii ki olmazsa olmazımız çentik. Yeni telefon modellerinde sık tercih edilen ve yalnızca ön kameranın bulunduğu küçük alanı kapsayan damla çentik (water drop notch) artık Xiaomi Mi 9’da da görülebilecek. Arka yüzey standart sürümde gradient olarak adlandırılan renk geçişli bir desene ve parlak renkler sahip olacak. Ön yüzeyde ise en çok ilgi çeken özellik ekran altı parmak izi okuyucu oldu.

Peki Xiaomi Mi 9 satın almaya değer mi? Bizim profesyonel fikrimiz şu şekilde: Bir yıllık aralıkta çıkan ve markası ne olursa olsun “amiral gemi” olarak anılan telefonlardan birini kullanıyorsanız Mi 9 size o hissetmek istediğiniz “upgrade”i yaşatmakta biraz zayıf kalabilir. Ancak kısmen daha eski bir telefon kullanıyor ve yeni çıkan telefonlar arasına bir seçim yapmak istiyorsanız, Honor ve Huawei cephesindeki akranlarıyla beraber Xiaomi Mi 9 sizin için iyi bir fiyat / performans seçeneği olabilir.

Xiaomi Mi 9 Temel Özellikleri

Ekran: 6.4 inç, 19:9 Full HD+ AMOLED (1.440 x 2.800 piksel) – Corning Gorilla Glass 6 koruma

İşlemci ve Grafik Birimi: Snapdragon 855, Octa core, 2.8GHz – Adreno 640

RAM: 6 veya 8 GB RAM / 10 GB RAM

Depolama: 128GB / 256GB depolama alanı

Arka üçlü kamera: 48 MP ana kamera + 12 MP ikincil kamera + 8 MP uzaklık ölçer sensörü

Ön Kamera: 24 MP IMX576

Batarya: 27 W Hızlı şarj 4.0 destekli 3500 mAh

Bağlantı: 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 5, NFC, USB Type-C+ 5G desteği

İşletim Sistemi: MUIU 10 tabanlı Android 9.0 Pie

Baz Fiyat : 445 dolar