Xiaomi Mi Mix 3 5G 2019 Teknik Özellikleri ve Fiyatı

MWC 2019 konferansında oldukça sağlam ürünler tanıtan Xiaomi, ilk 5G destekli telefon modeli mi mix 3 5G'yi de bu kapsamda teknoloji severlere tanıttı, işte detaylar...

Xiaomi bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda Mi Mix 3 cihazını teknoloji severlere tanıtmıştı. Ancak MWC 2019 konferansı sırasında bu telefonda 5G özelliğini de entegre ettiklerini büyük bir tanıtımla duyurdu. İşte Mi Mix 3 5G modelinin teknik özellikleri ve fiyatı hakkında bilgiler;

Xiaomi Mi Mix 3 5G modeli, temelde Mi Mix 3 üzerine tasarlanmış durumda. Yeni moda olan çentik tasarımına sahip olmayacak olan bu cihaz, kızaklı yapıda ve oldukça ince bir yapıda kullanıcıları ile buluşacak.

Tasarım olarak bakıldığında çok şık görünün Xiaomi Mi Mix 3 5G, 2 farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak. Üst ve ön kısımda olan kameralara baktığımız 24 MP ve 2 MP olarak iki kamera desteği ile güzel öz çekimler yakalamanıza olanak tanıyacak gibi. Arka kısımdaki kameralar ise 12MP ve 12MP olarak kullanılmış ve f/1.8 – f/2.4 gibi güzel diyafram açıklıklarına sahip. 6,39 inç boyutunda 2340×1080 piksel çözünürlükte şık bir AMOLED ekran ile donatılmış olan Mi Mix 3 5G, normal mi mix 3’ün işlemcisi yerine bir üst modeli olan Snapdragon 855 modeline yer verilmiş.

Xiaomi Mi Mix 3 5G Diğer Özellikleri

Xiaomi Mi Mix 3 5G’nin ağ özelliklerine baktığımızda Snapdragonun X50 5G modemi ile internet bağlantısına erişim sağlayacak. Oldukça üst seviye bir modem olan X50 modeli ile çok yüksek hızlara erişmek mümkün gözüküyor. Android PİE işletim sistemi yüklü olarak piyasaya çıkacak olan cihazda 3.800 mAh’lik sağlam bir de batarya bulunuyor. Aslında daha büyük bir pil koymayı hedefleyen Xiaomi, cihazın kızaklı yapısında kaynaklı daha büyük bir batarya bu cihaza maalesef entegre edemediklerini de bildirmekteler.

Gövde olarak seramik yapıda tasarlanmış olan Mi Mix 3 5G üzerinde bir de Google Assistant butonu bulunacak.

Xiaomi Mi Mix 3 5G Fiyatı

Resmi olarak cihazın fiyatı Avrupa satış fiyatı 599 euro olarak belirlenmiş durumda. Akıllı telefon dünyasına yeni bir akım getirecek olan 5G teknoloji olan bu cihazı yetkililer en makul fiyatları belirlediğini de belirttiler. Xiaomi Mi Mix 3 5G cihazının oldukça güzel satış rakamları satmasını umut eden Xiaomi firması bakalım istediği başarıyı yakalayabilecek mi ?