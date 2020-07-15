Xiaomi Mi Smart Band 5 Uluslararası Varyantı Piyasaya Sürüldü

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Xiaomi Mi Smart Band 5 Uluslararası Varyantı Piyasaya Sürüldü

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Xiaomi yakın zamanda yeni nesil Mi Band 5 fitness takip cihazını piyasaya sürdü ve cihaz şimdi uluslararası pazarlarda piyasaya sürüldü. Şirket İngiltere ve Avrupa’da Mi Smart Band 5 piyasaya sürdü. Uluslararası varyantta Çin’e göre bazı değişiklikler var. Global sürüm NFC, Alexa ses asistanı ve SpO2 kan oksijen takibi için destekle gelmiyor.

Mi Smart Band 5 Özellikleri

Mi Smart Band, 1,1 inç AMOLED ekrana sahiptir. Dairesel kapasitif düğme yerine, tersine çevrilmiş bir “U” düğmesi ile birlikte gelir. Şirket, Mi Fit uygulamasıyla 100’den fazla saat yüzünün mevcut olduğunu söylüyor. İzleyici, gelişmiş sağlık takibi sağlayan Kişisel Etkinlik İstihbaratı (PAI) işleviyle birlikte gelir. Aynı zamanda bir kalp atış hızı sensörü ve fitness bandında adet döngülerini izlemelerine yardımcı olan yeni bir kadın odaklı sağlık özellikleri içerir. Ayrıca 24 × 7 uyku izleme özelliği ile birlikte geliyor, bu yüzden şimdi çok ihtiyaç duyulan bir ek olarak gece uykusu ile birlikte öğleden sonra şekerlemelerini de takip edebiliyor. Cihaz ayrıca uzaktan kamera deklanşör düğmesi desteği ile birlikte gelir.

Mi Smart Band 5

Mi Smart Band 5 Pil ve Fiyat

Fitness bandı şimdi şarj etmeye başlamak için otomatik olarak arkaya oturan yeni bir manyetik şarj cihazı ile birlikte geliyor. Şirkete göre, cihaz 14 günlük pil ömrü sunan ancak 20 güne kadar uzatılabilen 125 mAh pil ile çalışıyor.

Band 5, beş farklı kayışla geliyor. Siyah, Sarı, Lacivert, Turuncu, Koyu Yeşil ve Açık Yeşil. Fiyatlandırma gelince, Avrupa genelinde 39,99 € (~ 46 $), 34,99 € (~ 40 $) ile fiyatlandırılır. İngiltere fiyatı, cihazın satışa çıktığı 16 Temmuz’da açıklanacak.

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Xiaomi Mi Smart Band 5 Uluslararası Varyantı Piyasaya Sürüldü
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