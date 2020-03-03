Xiaomi Redmi Note 9 Lansmanı İptal Edildi - Teknofeed.COM
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Xiaomi Redmi Note 9 Lansmanı İptal Edildi

Xiaomi Redmi Note 9 Lansmanı İptal Edildi
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Aylardır süregelen Koronavirüsü paniği, teknoloji dünyasını da vurmaya devam ediyor. Mart ayında (bu ay) yapılması planlanan Xiaomi Redmi Note 9 lansmanı, Hindistan’da yaşanan Korona vakaları nedeniyle iptal edildi. Mart ayında tanıtılarak piyasaya sürülmesi planlanan telefon, lansman olmadan piyasaya sürülecek.

Xiaomi Redmi Note 9 Lansmanı İptal Açıklaması Twitter Üzerinden Geldi!

Resmi Twitter hesapları üzerinden yapılan açıklamanın resmi ve çeviri halini aşağıda bulabilirsiniz.

“Mart ayında canlı bir lansman etkinliği düzenlemeyeceğiz. Aylardır bu lansmanı planlarken, bunun eşi görülmemiş bir salgın nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz. Bu kararı olası bir sorunun önüne geçmek amacıyla alıyoruz. Hayranlarımız, medya dostlarımız, iş ortaklarımız ve Xiaomi çalışanlarımız için Coronavirus COVID19 riski taşıyor.”

Firma bu açıklamadan birkaç gün önce kadar lansmanın 12 Mart tarihinde olacağını ve Xiaomi Redmi Note 9 ve Redmi Note 9 Pro telefonunu resmi olarak tanıtacaklarını belirtmişti.

Resmi Tanıtım Sosyal Medya Üzerinden Olacak

Lansmanın iptal olmasıyla birlikte tanıtımın 12 Mart tarihinde Xiaomi’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilecek.

Çevrimiçi lansmanı aşağıdaki hesaptan da takip edebilirsiniz.

 

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