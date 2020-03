Xiaomi Redmi Note 9 Lansmanı İptal Edildi - Teknofeed.COM

Aylardır süregelen Koronavirüsü paniği, teknoloji dünyasını da vurmaya devam ediyor. Mart ayında (bu ay) yapılması planlanan Xiaomi Redmi Note 9 lansmanı, Hindistan’da yaşanan Korona vakaları nedeniyle iptal edildi. Mart ayında tanıtılarak piyasaya sürülmesi planlanan telefon, lansman olmadan piyasaya sürülecek.

Resmi Twitter hesapları üzerinden yapılan açıklamanın resmi ve çeviri halini aşağıda bulabilirsiniz.

Important update.

Due to recent reports of COVID-19 #CoronaOutbreak in certain parts of the country, we’ve decided not to host product launch events on-ground in March.

This is keeping in mind the safety of our fans, media friends, employees & partners.

Please stay safe.🙏 pic.twitter.com/ZgPwXS6Rgu

— Mi India #108MP IS COMING! (@XiaomiIndia) March 3, 2020