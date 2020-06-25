Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max İnceleme

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max, maksimum özelliklere sahip Redmi Note 9 Pro’nun üst varyantıdır. Ayrıca Redmi Note 8 Pro’nun halefidir. Şirket, Mart ayında Remdi Note 9 serisini piyasaya sürdü ve Hindistan’daki korona virüs salgını ve kilitlenmesi nedeniyle akıllı telefonlar piyasaya çıkamadı.

Redmi Note 9 Pro Max, ana vurgular 32 MP delikli selfie kamera, 64 MP dört kamera ve 33W hızlı şarj desteğine sahip büyük bir 5.020 mAh pil. Ancak, fiyat değer mi? Tam incelememizde Redmi Note 9 Pro Max hakkında bilmeniz gereken her şey burada.

Tasarım

Tasarım önünde, Redmi Note 9 Pro masaya yeni bir şey getirmiyor, dört kamera kurulumu ve delikli selfie kamera tasarımı ile akıllı telefon trendini takip ediyor. Ancak delikli ilk Redmi Note serisi akıllı telefon kamera özelliğine sahip. Arkada Gorilla Glass 5 ile kaplı bir cam kaplama tasarımı var.

Telefon şaşırtıcı bir şekilde güç düğmesine yan tarafa monte edilmiş fiziksel bir parmak izi tarayıcısı kullanıyor. AMOLED ekranlarla ekran içi parmak izi tarayıcısını kullanan mevcut akıllı telefonların aksine, Redmi Note 9 Pro Max, IPS ekranıyla, parmak izi tarayıcısını güç düğmesine yerleştirir. Ekran hakkında, 20: 9 Sinematik Ekran en boy oranına ve Full HD + (1080 x 2400 piksel) çözünürlüğe sahip 6.67 inç IPS DotDisplay elde edersiniz. Her iki taraf da Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Redmi Note 9 Pro Max üç renk seçeneğiyle geliyor. Aurora Blue, White, and Interstellar Black.

Kamera

Kameralara gelince, Redmi Note 9 Pro Max arka tarafta dörtlü kamera kurulumu sağlıyor. Birincil kamera 64 MP, ikincil kamera ultra geniş 8 MP, üçüncüsü 5 MP sensörü kullanan bir makro kamera ve sonuncusu derinlik ölçümü için 2 MP. Ön tarafta selfies ve görüntülü arama yapmak için 32 MP kamera var.

Yazılım ve Kullanıcı Arayüzü

Redmi Note 9 Pro Max, Android 10 üzerine kurulu en son MIUI 11 üzerinde çalışır. MIUI 11, karanlık moddan UI özelleştirmelerine, simge paketlerine, temalara, yeni seslere ve yeniden tasarlanmış arayüze kadar birçok özelliğe sahiptir. Kullanıcı arayüzünün performansından bahsetmişken, arayüz hafif olduğu için sorunsuz çalışır. Telefon birkaç saniye içinde ekranın kilidini açar, kilidini açmak 0,5 saniyeden az, bazen bir saniye sürer, ancak fiziksel bir tarayıcı olduğu için ona güvenebilirsiniz.