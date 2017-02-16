Yeni Hitman 2 Fragmanı Yayında! Kolombiya’ya Hoşgeldiniz

Meşhur karakterimiz Ajan 47 bu sefer Kolombiya ormanlarına adım atıyor. Bakalım düşmanlarını nasıl yollarda etkisiz hale getirecek. Gelin yeni fragmana göz atalım.

Uzun zamandır merakla beklenen Hitman 2 yapımından yeni bir fragman yayınlandı. Yeni fragmanda Kolombiya yağmur ormanlarında geçtiğini görmekteyiz. Ormanların içerisinde Santa Fortuna bölgesinde fırtınalar estirecek olan Ajan 47 düşmanlarını bu bölgede bakalım nasıl yenebilecek. Bu video ile hem yeni mekanlara hem de oyun motorunda ki yeniliklere de göz atmamız mümkün oluyor.

Kolombiya bildiğiniz gibi her türlü mafya ve çetenin pis işlerini sürdürdüğü bir ülke. Bu sebeple ki bol bol aksiyon ve malzeme dolu bir oyun bölgesi olduğunu söyleyebiliriz. Ajan 47’nin yeni düşmanı bu bölgedeki uyuşturucu kartelleri olduğunu görmekteyiz. Delgado isimli yeni suç örgütünün üst düzey üyelerini gözüne kestiren Ajan 47, düşmanlarını hangi yollarla öldürecek hepsini oyun çıktığında göreceğiz.

Hitman 2 Çıkış Tarihi

Merakla beklenen yeni Hitman oyunu, 13 Kasım 2018 tarihinde raflardaki yerini alacak bir aksilik olmadığı sürece. PS4, Xbox One ve PC platformlarına aynı anda çıkış yapacak olan Hitman 2 umarız fragmanlarda ki kadar sürükleyici ve sorunsuz bir oyun olur.