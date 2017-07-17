Yeni Model Apple iPad Pro 2018 Fiyatı ve Özellikleri

Harika özellikleri ile ön siparişe açılan iPad Pro 2018'in gelin tüm detaylarına, özelliklerine ve fiyatlarına yakından bakalım... Sizce nasıl olmuş ? Yorumlarınızı bekliyoruz.

Dün akşam saatlerinde Brooklyn kentinde düzenlenen Apple etkinliği sırasında yeni model Apple iPad Pro fiyatı ve tüm özellikleri ile birlikte tanıtıldı. Tasarım olarak baktığımızda tamamen değiştiğini gözlemlediğimiz iPad Pro’ya gelin yakından bakalım. İşte yeni iPad Pro 2018 fiyatı, çıkış tarihleri ve merakla beklenen özellikleri.

Geçtiğimiz gün Apple etkinliğinde resmen Apple şovlarını yaptı diyebiliriz herhalde. iOS 12.1 sürümü, yeni MacBook Air, yeni Mac Mini ve 2018 model iPad Pro ile bir sürü yeniliği tüm kullanıcılara tanıttı.

İşte Yeni iPad Pro Detayları

Yeni iPad Pro’nun biyometrik güvenlik sistemi olarak Touch ID yerine iPhone X, XS ve XR gibi gelişmiş üç boyutlu yüz tanıma sistemi Face ID teknolojisini kullanacağını, TrueDepth kameraya sahip olacağı, Lightning yerine 4K HDR video çıkışına destek verecek USB-C portuna, aksesuarlar için yeni Smart Connector’e sahip olacağını, yeni Apple Pencil ile piyasaya çıkacağını zaten daha önceden Apple şirketi bizlere biraz duyurmuştu ya da sızdırılmıştı. Donanım tarafında A12X işlemci (8 çekirdek CPU, 7 çekirdek GPU) de şaşırtmadı. Her zamanki gibi iPad Pro, pazardaki en güçlü tablet konumun yerleşeceğini de söyleyebilmek mümkün. İşlemciyle birlikte doğal olarak ekran, bellek, batarya gibi parçalarda da geliştirmeler yapılmış.

iPad Pro 2018’in kaç RAM’e sahip olduğu, kaç mAh bataryadan (10 saat pil ömrü) güç alacağı nedense tanıtım günlerinde paylaşılmadı fakat çok fazla zaman geçmeden birkaç gün içerisinde Apple tarafından açıklanmayan teknik bilgiler tam olarak kesinleşecektir.

iPad Pro ile ilgile bir de video yayınlandı.

iPad Pro 2018 Özellikleri, Apple Pencil

11. inç ve 12.9 inç ekranla 2 farklı seçenek olarak piyasaya çıkacak olan iPad Pro 2018, tasarımsal olarak iPhone X ve sonrasında çıkan modellere benzer çizgilere sahip gibi görünüyor. Farklı olarak tepe noktada çentik (notch) barındırmıyor, tuşların dizilimi de farklı olduğunu söyleyebiliriz. Daha etkileyici net bir ekran, daha gelişmiş kamera özellikleri, daha güçlü işlemci, daha uzun süre kullanım süresi vereceği aşikar daha güçlü bataryayla donatılan fakat tam olarak gücü belli değil fakat güçlü olacağını da tahmin etmek zor olmayan, iPad Pro 2018’in tercih sebeplerinden birisi de kalem; Apple Pencil olacaktır.

Gelişmiş Apple Pencil Karşınızda

Ayrı olarak satılan Apple Pencil’ın geliştirilmesi bekleniyordu ve haliyle de öyle oldu. Yeni Apple Pencil (Apple Pencil 2.0), çok daha kibar görünüme kavuşmuş, işlevselliği de çok fazla geliştirilmiş. iPad’e mıknatıslı olarak bağlanan, kablosuz şarj olan ve AirPods gibi yenilikçi eşleştirme metoduyla kullanılabilir hale gelen yeni Apple Pencil, dokunma ve kaydırma hareketlerini destekliyor; diğer bir deyişle gesture yeteneği kazandırılmış.

iPad Pro 2018 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Bir oyun konsolu gibi güçlü olacağı ve çok daha yetenekli olacak olan yeni iPad Pro’nun 64GB, 256GB, 512GB ve 1TB depolama alanı olarak seçenekler satın alacak meraklılara sunulacak. 11 inç ekrana sahip olacak olan iPad Pro’nun başlangıç fiyatı 799$, 12.9 inçlik iPad Pro’nun başlangıç fiyatı 999$.

Ön Siparişler Başladı Bile

Ön siparişler bugün itibari ile başladı, resmi olarak fiziki satışlar ise 7 Kasım’da start alacak. 2018 iPad Pro Türkiye fiyatı ise; 11 inç model 5899 TL, 12.9 inç 7399 TL. Bu fiyatlar WiFi 64GB baz model için geçerli. Apple ile özdeşleşmiş Gümüş ve Uzay Grisi renk seçenekleri mevcut olacağını da son olarak belirtmek istiyoruz.