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Yeni Netflix Gençlik Dizisi Elite: Parti Ana Fragmanı Yayında

Netflix platformunun yeni gençlik dizisi Elite:Parti yapımından uzun bir ana fragman yayınlandı. Meşhur La casa de papel dizisinin ana karakterinin bulunduğu Elite dizisi gizemli bir cinayet üzerinde yoğunlaşıyor.
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  • Sercan Aktay Sercan Aktay
Tüm dünya’da bomba gibi bir etki yaratan La Casa de Papel dizisinin ünlü oyuncularının içerisinde bulunduğu Elite dizisi için resmi bir fragman yayınlandı.

Elite dizisi ana fragmanı

Netflix, 5 Ekim 2018’de tüm dünya ile aynı anda yayınlanacak gençlik dizisi, ELITE’nin karakterlerini gün yüzüne çıkaran gerilimlerle dolu fragmanda Las Encinas kolejinin kapılarını aralıyor ve hem gerilim hem de gizemlerle dolu günlere yolculuk yapacağız gibi gözüküyor.

La Casa de Papel Oyuncuları da Kadroda

Meşhur La Casa de Papel dizisinin başrol oyuncularından olan María Pedraza, Miguel Herrán ve Jaime Lorente’yi tekrardan bir araya getiren Elite dizisinin kadrosunda bu isimlerden harici olarak; Itzan Escamilla (Cable Girls, The Ministry of Time), Miguel Bernardeau (Ola de Crímenes), Arón Piper (15 Years and One Day), Ester Expósito (Estoy Vivo), Mina El Hammani (El Príncipe), Álvaro Rico (Velvet Collection) ve Omar Ayuso bulunuyor. Meksika’nın en ünlü aktris ve şarkıcılarından biri olan Danna Paola (Dare to Dream) da yer aldığını belirtmek gerek.

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Elit ailelerin çocuklarını gönderdiği Las Encinas isimli ünlü kolej, İspanya’nın en iyi ve en seçkin okuludur. Okullarının bir deprem sonucu yıkılmasından sonra, yerel meclisin öğrencileri bölgedeki diğer okullara dağıtılmasına karar verilmesinin ardından, işçi sınıfından üç çocuk da Las Encinas’a kabul edilir. İlk başlarda dört ayak üstüne düştüklerini düşünseler de aslında olaylar daha farklı gelişecektir.

Elite: Parti Netflix İspanyol Dizisi

Kaybedeceği hiçbir şeyi olmayanlar ile her şeye sahip olanlar arasındaki uçurumlar sonucu ortaya faili meçhul bir cinayet çıkacaktır. Sonrasında bu cinayet etrafında gelişen olaylar sonucunda bakalım suçlu bulunabilecek mi ?

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