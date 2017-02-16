Yeni Rainbow Six Güncellemesi; Operation Grim Sky Bugün Çıkıyor

FPS oyunu denildiğinde ilk akla gelen yapımlardan bir tanesi olan Rainbow Six Siege, güncellemeler ile diri tutulmaya devam ediyor. İşte yeni gelen 2 yeni karakter ve yenilenen yüzü ile Hereford Base haritası...

FPS rekabetçi oyunları arasında en çok oyuncuya sahip olan Ubisoft firmasının piyasaya sürdüğü Rainbow Six Siege için yeni bir güncelleme ve yeni bir sezon bugün itibari ile oyuna ekleniyor.

3 senedir aktif olarak güncellemelerini sunan Ubisoft her yeni sezonda yeni karakterler ve yeni bir harita ile oyuna renk katıyor. Rainbow Six Siege 4 Eylül güncellemesine Operation Grim Sky ismi verilmiş durumda. Test server üzerinden bir kaç gün ekibimizle birlikte test etme imkanına eriştik oldukça güzel olan yeni karakterler ve yenilenen yüzü ile Hereford Base haritası gerçekten güzel olduğunu belirtebiliriz.

Yeni Karakterlerin İsimleri; Maverick ve Clash

Oyuna bugünkü güncelleme ile bir adet defans, 1 adette atak operatörü eklenecek. Bu operatörlerin genel özelliklerine bakacak olursak Maverick; atak olarak bizlere daha sağlam hücum etmemize ve demir ile güçlendirilmiş duvarları Thermite ve Hibana haricinde açmamızı sağlayacak. Hemde Bandit ve Mute engellemelerine maruz kalmadan. Thermite kadar çok sağlıklı delikler açması biraz zor gibi gözüküyor fakat sessiz olması ve diğer etkenlerden etkilenmemesi işe oldukça yarayabilir, hem de silahları da bayağı sağlam olduğunu Test Server üzerinden deneyimleyebildik.

Defans Kalkanlı Karakter

Bir diğer yeni defans karakteri Clash‘a yakından bakacak olursak; bir nevi atak karakterleri içerisinde bulunan Montagne gibi sağlam bir kalkanı bulunuyor ve kalkanın önüne gelenlere 12 metreye kadar olan mesafelerde elektrik vererek düşmanı oldukça yavaş ve etkisiz hale getirebiliyor. Ancak kalkanına atılan bir darbe sayesinde montagne kadar sağlam tutamadan kalkanın yarısına kadar yukarı kaldırıyor ve kolayca ölmenize sebep verebiliyor. Zaten bu şekilde olmasa idi gerçekten çok fazla güçlü olacaktı diyebiliriz.

İşte Hereford Base Tanıtım Videosu

Oyunun ile çıktığı hatta beta sürecinde dahi bu harita ile tanıtılmış ve oyuncular tarafından büyük bir beğeni almıştı. Ancak rotasyon konusunda az imkanları sağlayabildiği için Ranked harita havuzundan kaldırılmış ve hiç bir maçta karşımıza çıkamıyordu. Bugünkü güncelleme ile yeni bir görünüme kavuşacak olan Hereford Base haritası büyük ihtimal ile ranked haritaları havuzunda kendisine yer bulacak gibi görünüyor.