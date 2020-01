Windows’u birden fazla sürümle kullanan herkes, Microsoft’un işletim sistemine kaç yardımcı program eklediğine bakılmaksızın, her zaman kullanımınızı artıracak uygulamalar ve yardımcı programlar olduğunu bilir. Yeni bir sisteminiz varsa, bunlardan bazılarını (veya tümünü) yüklemeyi düşünün. Sizler için Windows uygulamaları hakkında bilgiler topladık.

Affinity Photo

Muhtemelen yeni PC’niz için bir görüntü işleme uygulaması isteyeceksiniz ve Adobe Photoshop işlevsellik açısından kral olmaya devam ederken, Adobe’ye abonelik temelinde ödeme yapmaya devam edeceğiniz anlamına geliyor. Bazıları için bu iyi, ancak uygun fiyatlı (49 $ bir kerelik satın alma) ve istediğiniz kadar makineye yüklenebilen yalın, yetenekli bir fotoğraf uygulaması istiyorsanız, Affinity Photo sizin için ideal bir program olabilir.

1Password / Lastpass

Kimlik hırsızlığından kaçınmanın ve yıllar boyunca oluşturduğunuz yüzlerce şifreyi izlemenin en önemli yollarından birinin iyi bir şifre yöneticisi kullanmak olduğunu söylemeden geçmemeliyiz. Orada çeşitli iyi olanlar olsa da, 1Password ve LastPass en çok önerilenlerden ikisidir. Her ikisi de şifrelerinizi kaydetmek için açılır, her ikisi de kimliğinizi ve şifrelerinizi uygulamalarınıza otomatik olarak ekler ve her ikisi de kötü aktörlerin tahmin edilmesini sağlayacak rastgele kombinasyonlar önerecektir. İkisini de deneyebilir ve size en uygun olanı seçebilirsiniz.

TreeSize

Sürücü alanı sınırlıdır ve çabucak tükenebilir. Bilmeden önce, başka bir şey sürücünüzü tıkadığından bir şey yüklemeye çalışacaksınız (ve başarısız olacaksınız). TreeSize Free adlı kullanışlı bir ücretsiz uygulama, en çok yer kaplayanı tam olarak bulmanıza yardımcı olduğu için harika. Bazen size zaten bildiğiniz şeyleri söyler – örneğin, fotoğraf koleksiyonunuz sürücünüzün yarısını kaplar. Ancak diğer durumlarda, silindikten sonra birkaç gigabayt yer açabilen bazı uykuda olan, gereksiz dosyaları aydınlatır.

LibreOffice Writer

Belgelerinizi daha az güvenli bir çevrimiçi kelime işlemci yerine oluşturmak için yerel bir istemci kullanmayı tercih ediyorsanız – ve Microsoft Word için ödeme yapmak istemiyorsanız – LibreOffice Writer mükemmel bir seçimdir. Yıllar geçtikçe, bu açık kaynaklı uygulama, daha pahalı iş uygulamalarının sunduğu özelliklerin hepsine olmasa da çoğuna sahip olan sofistike, son derece kullanışlı bir kelime işlemci haline geldi.

Audacity

Podcast’ler ve diğer ses eğlenceleri bugünlerde çok büyük. Bir ses yaratıcısıysanız veya biri olmayı umuyorsanız, Audacity kurmak için iyi bir ses düzenleyicisidir. Çeşitli kayıt ve düzenleme araçlarına sahiptir, 16 bit, 24 bit ve 32 bit sesi destekler, çeşitli eklentilere sahiptir ve bu eklentilerin sahip olacağı etkilerin önizlemelerini sunar. Ve hepsi ücretsiz. Windows uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için sitemizi takip etmeye devam edin.