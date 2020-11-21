Yerli Otomobil Togg Ne Zaman Çıkacak?

Yerli otomobil ne zaman çıkacak? Ne zaman Türkiye’de trafikte görebileceğiz? Diye merak eden çok sayıda insan var. 2020 yılının sonlarındayız ve yerli otomobil TOGG hakkında çıkan tüm detayları sizleri aktaralım.

Biliyorsunuz ki yerli otomobil TOGG ilk olarak 2011 yılında lanse edilmişti. TÜSİAD toplantısına katılan Başbakan Erdoğan o dönem bir açıklama yapmış ve çalışmanın başladığını duyurmuştu. Aradan geçen 9 yıllık sürede çalışmalar neredeyse tamamlandı birçok insan yerli otomobilin ne zaman çıkacağını ve fiyatının ne kadar olacağını merak ediyor.

Yerli Otomobil Ne Zaman Çıkacak?

Yerli otomobilin seri üretime geçebilmesi için öncelikle yerli otomobil fabrikasının tamamlanması gerekiyor. Fabrikanın şu anda yapım aşamasında olduğunu söylemekte yarar var.

Yerli otomobil üretim fabrikası 2021yılında tamamlanacak.

Bu tarihin ardından TOGG yerli otomobil seri üretime geçecek ve 2020 yılında ilk seri tamamlanacak. Bu ilk serinin tamamlanması ile birlikte yerli otomobil satışlarına da başlanacak. Yani en geç ihtimal ile 2023 yılında yerli otomobili otomobilimiz piyasaya çıkmış olacak ve araç tamamen elektrikle çalışacak.

Yerli Otomobil TOGG Hakkında

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