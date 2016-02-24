Yerli Üretim Ürünlerde Kullanılacak Yeni Logo Belli Oldu!

Yerli ürünlerin daha fazla tercih edilmesi amaçlanan bu projede artık yerli olarak üretilen tüm ürünlerin etiket kısmında belirlenen logo kullanımı zorunlu hale gelecektir. İşte detaylar...

Son zamanlarda yaşanan kur artışı sebebi ile biliyorsunuz çoğu ithal ürün fazlasıyla zamlandı. Buna tepsi göstererek duyarlılığını arttıran Türk vatandaşları yerli üretim ürünlere teşvik için ekstra bir logo konulması konusunda tartışma çıkarıldı. Ticaret Bakanlığı bu konu hakkında duyarsız kalmadı ve hemen işleme alınan etiketlerdeki Yerli Malı logosu bugün itibari ile kamuoyu ile paylaşıldı.

15 Gün içerisinde tüm yerli üretim ürünlerde kullanılması zorunlu olacak olan bu logo sayesinde, yerli malı satışlarında bir artış hedeflenmiş durumunda. Kullanılacak bu logoyu tanıtan Ticaret Bakanı Pekcan, “Genelde tüketicinin raflardaki ürünlerle ilgili şikâyetlerini aldık. Bunun üzerine etiketlerde yeni dönem başlattık” ifadelerini kullandu. Ticaret Bakanı’nın konuşmasından diğer önemli noktalar şu şekilde;

Kendi tükettiklerini üretmeden ülkelerin zenginleşmesine imkan yok. Varsa da bu kısıtlı olacaktır. Burada bir noktanın altını çiziyorum. Bize inanan, bizimle beraber ürünlerini burada üreten yabancı firmaların Türkiye’de üretilen ürünleri de yerlidir.

Türkiye’de istihdam yapan, Yabancı firmaların Türkiye’de üretilen ürünleri de yerlidir. Onların da bizim Türkiye’deki alın terimizin payı vardır. Onlar da aynı yerli logoyu kullanacaktır. Onların da buradaki varlıklarını destekliyoruz.

Yerli Üretim Logosunun Vektörel halini de aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

Vektörel Yerli Üretim Logosu