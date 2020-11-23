Youtube uygulamasını geliştirmeye devam ediyor. Youtube mobil uygulama özellikleri ile çok daha başarılı olmayı hedefliyor. Daha iyi bir deneyim yaşatmak için Youtube mobil uygulamasında ki yenilikleri tanıtmaya devam ediyor. Video bölümlerindeki listeleme altyazıyı daha rahat açıp kapatma gibi yeni özellikler sayesinde Youtube mobil kullanıcıların daha fazla hoşuna gitmeye başladı

Video bölümlerini listeleme

Yeni gelen özelliklerin başında video bölümüne listeleme geliyor. Video bölümleri özelliği izlediğiniz bir videoda istediğiniz bir bölüme geçmenizi sağlıyor.

Yani videoda aradığınız ya da direkt geçmek istediğiniz bölümleri eskisi gibi aramak zorunda değilsiniz. Bu liste kısmında o bölümde konuşulan konuların başlıyor da yer alıyor.

Daha Gelişmiş Oynatma Sayfası

Youtube videolarının altyazılı olup olmadığı daha önceden belli olabiliyordu. Alt yazılı videoların açılmasını sağlayan sekme daha da iyileştirildi. Bu sayede otomatik oynatma düğmesinin de daha kolay açılması sağlanacak. Bu özellikte kısa süre içerisinde masaüstünde test edilmeye başlanacak.

Tam Ekrana Geçme ve Tam Ekran Çıkış Kolaylaştırılıyor

Videoları tam ekran izlemek birçok Youtube kullanıcısının ortak hayaliydi ama tam ekrana geçmek ve tam ekrandan çıkmak artık çok daha kolay olacak. İzlemiş olduğunuz videoları tam ekran yapabilmek için yukarı doğru kaydırmak yeterli olacak. Tam ekrandan çıkmak için ise tam tersini ise aşağı doğru kaydırmak yeterli olacaktır. Videodaki geçen süreyi görebilmek için ise zaman bilgisinde tıklayarak bunu öğrenebileceksiniz.

Bir önceki yazımız olan Ücretsiz En İyi Mobil Uygulamalar başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.