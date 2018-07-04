Yurt Dışından Telefon Getirenler Dikkat ! Kayıt Ücretleri Yenilendi

Yurt dışından getirilen telefonlar için pasaport kayıt vergi ücretleri 170 TL'den yukarıya çekildi, bu sayede devletimiz 500 milyon TL gibi bir gelir elde edebilecek. İşte detaylar...

Yurt dışına sıklıkla seyahat edip, boş dönmeyen vatandaşlar için oldukça kötü sayılabilecek bir haberimiz var maalesef. Yolcuların yurt dışından getirdikleri telefonlar bildiğiniz üzere 170 TL gibi bir ücret ile pasaport kaydı yapılabiliyordu, artık bu ücret 3 kat daha fazla olacak şekilde ayarlandı.

Resmi gazete üzerinde yayınlanarak uygulamaya sokulan yurt dışı cihaz kayıt harcı artık 500 TL olarak alınacak.

Yurt dışından getirdiğimiz cihazların IMEI kaydını yapabilmek için 2017 yılında 150 TL gibi bir rakam ödeniyordu. 2018 yılında 170 TL olan bu ücret, bugün ve önümüzde ki yıllarda 500 TL olarak belirlendi. Tabi sonrasında daha da arttırılmaz ise.

Yurt dışı Cihazlara Devlete Katkı Sağlayacak

IMEI kayıt işlemlerini yine eskiden de olduğu gibi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yapılacak. Eğer 500 TL olan ücretin ödenmemesi takdirde kayıt işlemlerinden itibaren gecikme faizi uygulanacağı ve cihazın kullanıma açılmaması da sağlanacağı belirtildi.

2018 yılından itibaren ülkemize yurt dışından getirilen telefon sayısı 800 bin olduğunun altı çizildi ve bu cihazların harç bedelinin arttırılması devletin kasasına oldukça sağlam gelir sağlayacağı da belirtildi. Ortalama 1 milyon dolaylarında yeni cihaz kayıt edileceği tahmin edilmekte ve bu da devletin kasasına 500 milyon TL gibi bir gelir getirmesi de muhtemel.