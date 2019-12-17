ZTE Axon 10s Pro 5G Görüntüleri Ve Önemli Özellikleri Resmen Açıkladı

Yeni bir röportajda, ZTE Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Global İşletme Başkanı Xu Feng, ZTE Axon 10s Pro’nun bir sonraki amiral gemisi telefonu olduğunu doğruladı. Axon 10 Pro 5G’nin geçtiğimiz yılki halefi olan Axon 10s Pro 5G, çift modlu 5G’ye X55 5G modem desteği sağlayacak olan Snapdragon 865 tarafından beslenecek. Telefon, Mobile World Congress’te (MWC) 2020 teknoloji fuarında sergilenecek. ZTE tarafından resmi Weibo hesabında paylaşılan bir yazı, telefonun özellikleri hakkında daha fazla bilgi olduğunu doğruladı.

ZTE Axon 10s Pro 5G Özellikleri

ZTE Axon 10s Pro 5G, en yeni LPDDR5 RAM, UFS 3.0 dahili depolama ve Wi-Fi 6 bağlantısı gibi özelliklerle donatılmıştır. Telefonda ayrıca, optimize edilmiş oyun deneyimi, hızlı başlatma ve daha yumuşak çoklu görev için sistem kaynaklarını akıllıca tahsis edebilen şirketin Z-Booster 2.0 AI motoru da bulunacak. Link Booster, Wi-Fi 6 ve 5G’nin aynı anda birden fazla ağ bağlantısı için destek sağlayacaktır. Link Booster ile sunulan en yüksek bağlantı hızı 5G bağlantı hızının iki katı olacaktır. Link Booster, sinyal gücüne bağlı olarak Wi-Fi ve 5G arasında otomatik olarak geçiş yapabilir. Sistem Yükseltici, sistemin daha hızlı çalışmasına ve uygulama başlangıç süresini yüzde 120 oranında artırmasına yardımcı olur.

MiFavor 10 tabanlı Android 10, Axon 10s Pro 5G’ye önceden yüklenecek. MiFavor’in AI zekası ile donatılmış yeni sürümü gelişmiş UI tasarımına sahip. Ayrıca batarya performansını artırmak için optimize edilmiştir. Axon 10s Pro 5G’nin görüntüleri Siyah renkte olacak ve başka bir “Qiang” renkte de sunulacak. Çince kelime anlamı metalik parıltı olarak bilinmektedir. 7,9 mm kalınlığında cam gövdeli bir akıllı telefon ve 175 gram ağırlığında. Şirket, en ince 5G amiral gemisi telefonu olarak tasarlanacağını iddia ediyor.

ZTE Axon 10s Pro 5G Görüntüsü

ZTE Axon 10s Pro görüntüleri, telefonun kavisli bir ekrana sahip olduğunu gösteriyor. Bir waterdrop çentik özelliği görünüyor. Ekran bir parmak izi okuyucu ile entegre görünüyor. Telefonun arka kapağında, sol üst köşeye yerleştirilmiş iki kamera sensörü ve ardından bir LED flaş eşliğinde ayrı yerleştirilmiş bir üçüncü kamera bulunur. Çinli firma henüz arka kameraların konfigürasyonlarını ve Axon 10s Pro 5G’nin diğer özelliklerini onaylamadı.

Axon 10s Pro 5G tasarımı ve ilk özellikleri hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Yorumlarınızı aşağıya yazarak bize düşüncelerinizi paylaşın.