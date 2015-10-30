2018 Volkswagen Polo SUV Özellikleri, Ucuz Yollu Range Rover

Daha çok Hindistan’da büyük bir alıcı kitlesi bulan Volkswagen Polo en popüler Hatchback araba modellerinden biridir. 2018 yılının başlarında Cenevre’de yapılan otomobil fuarında Volkswagen konsepti açıklandı birçok yeni özellikle karşımıza çıkan bu yeni model bütün dünyada ilgi göreceğe benziyor son derece şık bir görünüme sahip olan bu model sanki Range Rover modelini andırıyor son derece şık olan hilal şeklinde led farları çekici ön cephesi ön ızgaranın ortasına yerleştirilmiş ince krom bir çizgi ilk başta dikkatleri çekiyor. Volkswagen Polo’nun 2018 modeline baktığınızda tamamen Range Rover dan ilham aldığını görebilirsiniz.

Volkswagen devinin eşsiz ve gizemli güç aktarım sistemine baktığımızda, 110 beygir gücü 175 Newton Metre torku, 7 ileri vites, 3 litrelik turboşarjlı 3 silindirli motoru ile 10 saniyede, sıfırdan 100 km hıza erişebilen mükemmel bir araba görüyoruz. Testler sırasında saatte 188 km hıza ulaştığı ve bu hızda bile çok güvenli bir sürüş deneyimi yaşattığı da söyleniyor. Almanların dünyada en ileri mühendislik bilgi ve becerisine sahip oldukları kesin… Her araba modelinde olduğu gibi, bu modelde de yeniliklere devam edildi. Aks mesafesi uzatıldı böylece daha geniş bir iç hacme ulaşıldı.

Range Rover’ın Ucuz Yollusu

4 metreyi geçen uzunluğu ile Polo Suv yolculara daha rahat bir yolculuk olanağı sunuyor . benzinli ve dizel olarak 2 seçenek halinde snulan Polo Suv fiyatı hakkında henüz bir bilgi yok. 2018 Volkswagen T-Cross Üretim versiyonunun, Volkswagen’in yeni kompakt SUV‘u T-Roc’unkine benzer ama daha belirgin, sağlam bir görüntü vermek için tam genişlikte bir ızgarayla, yan cam grafiklerle ve daha geniş tekerlek kemerleri ile geliyor.2018 Volkswagen T-Cross araba için Nürburgring’de yapılan test, bu sınıftaki bir otomobil için olağandışıydı. Bu yılın ikinci yarısına kadar T-Cross’u tam olarak göremeyeceğiz. Üretim versiyonunun, kompakt SUV’a T-Roc ve hatta daha büyük Tiguan’a benzer daha belirgin, sağlam bir görüntü vermesi için tam genişlikte bir ızgara, yan cam grafik ve daha geniş tekerlek kemerleri takması olasıdır. Yeni Polo dahil olmak üzere Seat Arona ve hatchbacks gibi diğer kompakt SUV’lar için temel oluşturan Volkswagen Grubu’nun yeni MQB A0 temellerine dayanacaktır. Polo ile teknik bağlantılar, T-Cross’un o otomobilin motorlarının birkaçını devralacağı anlamına geliyor.

Yedi Vitesli Şanzuman

Bu otomobil, bir Turbo şarjlı 1.0 litrelik üç silindirli benzinli bir motor kullanıyordu, 110 beygir gücü ve 129 lb ft, yedi vitesli çift kavramalı şanzımanla ön tekerlekleri çalıştırıyordu. Şimdi bu giriş seviyesi ünitesinin, üretim otomobilindeki iki turbo şarjlı dört silindirli motorla birleştirileceği düşünülüyor. Konseptin, 10.3 saniyede 62 mil / saat hıza ve 117 mil / saat hıza ulaşabildiği ve 56,5mpg ve CO2 emisyonunun 115g / km olduğu iddia ediliyor. VW’nin SUV modeli oldukça küçük bir pakete sarılmış tıknaz SUV stilini andırıyor. Ön taraftaki kamuflajın altında, T-Roc ve T-Cross Breeze Cabrio SUV konsepti dahil olmak üzere diğer VW SUV’lere benzer bir ızgara ve ışıklar görebiliyoruz . VW’nin daha genç bir kitleye hitap etme konusundaki son girişimlerinden biri olarak görülüyor. Arka tarafta, LED kuyruk lambaları küçük ve dar dizayn edilmiş.Bu özellik T-Cross’un olduğundan daha geniş görünmesine yardımcı olacaktır.

İki takım kapılar için ön ve arka tekerlekler arasında hala yeterli alan olduğundan emin olmak için, VW, T-Cross‘un tekerleklerini mümkün olduğunca köşelere yakın olarak konumlandırdı. Bu modelde Gösterge panosunun ortasındaki büyük bir bilgi ve eğlence ekranının yeni arabaya taşınması bekleniyor ve şirketin daha büyük modellerinin bazılarına takılan sabit gösterge panellerinden çok daha eğlenceli hale getirmek için renkli ekler olacak. Akıllı telefonu monitöre yansıtma özelliği çoğu versiyona dahil edilecek, ancak dijital sürücü ekranı muhtemelen tüm modellerde ekstra maliyete mal olacak. VW, Polo için bir dizi güncellenmiş motor sistemi var. 95hp veya 115hp tercih modele bağlı olarak 1,6 litre 95hp dizel motorunda otoyol gezileri için en iyi seçim olacaktır. Zamanla, hibrit ve tam elektrik versiyonlarının gelmesi hayal değil. Kompakt şehir aracının 84hp üzerinde güç artışıyla e- Up’dan piller ve teknoloji kullanılacak. VW ayrıca, Polo GTI’nin 200 hp 2.0 litrelik turbo motorunu ve çift debriyajlı şanzımanını paylaşabilecek bir T-Cross GTI veya R sürümü geliştirecek.