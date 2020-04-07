2020 En İyi 10 Youtube Video İndirme Uygulaması - Teknofeed.COM

Son birkaç yılda hayatımızın hemen her alanında karşımıza çıkan ve günlük yaşantımızın büyük bölümünü kaplayan internet, biz kullanıcılara farklı katkılarda bulundu. Bunlardan biri hiç şüphesiz Youtube platformu oldu. Dünyanın en büyük ikinci arama motoru olan Youtube, gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Bazen bu platformun içeriklerine çevrimdışı ihtiyaç duyabiliyoruz. İşte bu blog yazımızda sizlere en iyi Youtube video indirme uygulaması konusunda bilgiler vereceğiz. Mobil olarak Youtube videolarının nasıl indirileceğini öğrenmek için listemizi okuyun.

Youtube İndirmeleri Hakkında İstatistiki Veriler

Yapılan araştırmalara göre çoğu insan uygulamayı kendi ihtiyaçları için kazanmaya ve kullanmaya devam ediyor. YouTube trafiği anketine göre, şarkı videoları indirme rakamları gün geçtikçe artırmaya devam ediyor. Şarkı kliplerini ise komedi videoları izliyor.

İşte En İyi Youtube Video İndirme Uygulamaları

Liste mobil uygulamalar üzerinden puanlama göre sırasız olarak listelenmiştir.

1. YouTube Go

YouTube Go, en iyi Youtube video indirme uygulamalarından biridir. Cihazı çevrimdışı modda video indirmek için kullanabilirsiniz.

YouTube Go’nun özellikleri:

Çevrimdışı Video Paylaşımı

Anında Depolama Yönetimi

İstatistikler

Bildirim Özelleştirme

Doğrudan Uygulama Güncellemesi

Dil Seçeneği

Video Akış Özelleştirmesi.

Bu uygulama ile tüm videoları indirebilirsiniz.

2. VidMate

Vidmate, Android için en popüler ve en iyi Youtube video indirme uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Bu uygulamanın tasarımı özellikle video indirmek için oldukça elverişlidir. Birçok dil seçeneği de mevcuttur.

Vidmate Özellikleri

HD Video Desteği

Yüksek çözünürlükte indirme

Android Desteği

Kullanıcı dostu arayüz

Akış

Video düzenleme

Çoklu görev

Video oynatma

Güvenli

Her ne kadar popüler bir uygulama olsa da reklamların sıklığı ve yerleşimi bakımından biraz can sıkıcı bir uygulama olabiliyor.

3. Tubemate

Tubemate, özellikleri ile öne çıkarken, Android’te en çok tercih edilen en iyi Youtube video indirme uygulaması listemizde yerini aldı. Kullanıcının videoları herhangi bir platformdan indirmesine izin verir ve buna ek olarak, arama gereksinimini kullanıcı gereksinimine göre artırmak için birden fazla arama sitesi ile birlikte entegre çalışır.

Tubemate Özellikleri

Hızlı indirme modu

Çoklu indirme kararlılığı seçenekleri

Arkaplan, çoklu indirme

İndirme işlemine devam etme

Video/ses olarak MP3 Çalma Listesine Dönüştürme

4. KeepVid

KeepVid, Android cihazlarda kullanılan ücretsiz uygulamalardan biridir. Diğer uygulamalarla karşılaştırıldığında avantajı kullanıcının videoyu hızlı indirmesini sağlar ve etkileşim oranını artırmak için birçok siteyle entegre kullanılır.

KeepVid Özellikleri

Çevrimiçi Video Dönüştürücü

Youtube’dan MP4’e dönüştürücü

Youtube İndirme MP4

Youtube Mp3 Dönüştürücü

Videoyu cihazınıza kaydedin

Youtube’dan müzik indirin

Youtube Videolarını Kaydet

Reddit Video İndirici

Keepvid ile Youtube’dan MP3’e

Mp4 indirici çevrimiçi

Bu uygulama ile 4K’ya kadar video indirebilirsiniz.

5. Snaptube

Snaptube uygulaması kullanıcı etkileşimi ile ön plana çıkıyor. Uygulamanın tasarımı, kullanıcıları elde tutma açısından önemli bir rol oynuyor. Uygulama her video kalitesini destekliyor. Ayrıca indirme hızı da diğer uygulamalara göre oldukça yüksek durumda.

Snaptube Özellikleri

SnapTube Ana Sayfasını Özelleştirme

SnapTube’da “Resim İçinde Resim” Modu

SnapTube’da Yeni Bir Video Sitesi Ekleme

SnapTube İndirmelerini Hızlandırma

Kısıtlanmış Videolara Erişmek için SnapTube’u Kullanma

6. YT3 Youtube Downloader

YT3 uygulaması listemizde kullanımı en basit uygulamalardan birisi. Bu uygulama videoyu kolayca Mp3 ve Mp4 formatına dönüştürmesini sağlar. Buna ek olarak, kullanıcının dosyayı indirmeden önce videoya göz atmasına yardımcı olan bir önizleme düğmesi bulunuyor.

Uygulama oldukça hızlı indirme yapıyor. Ayrıca videoların müziğe dönüştürmesine izin veriyor. Yüksek veya düşük kalitede video indirmek ücretsiz bir seçim var.

7. Videoder

Videoder, en iyi Youtube video indirme uygulaması listemizde dikkat çeken uygulamalardan biridir. Uygulamayı kullanarak YouTube, Facebook, Instagram gibi platformlardan videolar indirebilir ve aynı zamanda tercih ettiğiniz kalitede ve formatta indirme sağlayabilirsiniz.

Videoder Özellikleri

50’den fazla siteden video indirin

4K videoları indirin

Toplu indirme

10 kat daha hızlı indirme

Kapak resmi ve ses etiketi editörü

Akıllı bağlantı algılama aracı

Sınırsız temalar

Youtube oynatma listelerini tek seferde indirin

8. Any Video Converter

Bu uygulama Windows ve MacOs işletim sistemlerinde kullanılabiliyor. Bu uygulamayı ücretsiz sürümü ile de kullanabilirsiniz. Ancak bazı noktalarda kısıtlı erişim sağlar. Bu uygulama ile indirdiğiniz videoları sese de dönüştürebilirsiniz.

9. InsTube

InsTube, birçok formatta birden fazla platformdan video indirmek için kullanılan bir uygulamadır. İndirme hızı yüksektir ve ayrıca özelleştirme seçenekleri ile ön plana çıkar.

InsTube Özellikleri

Desteklenen Çok Sayıda Video Paylaşım Sitesi

Çeşitli videoları çevrimdışı izlemek

Sınırsız Video ve Müzik İndirme

Video ve Film İndirme ve Oynatma

Bol Görüntü Kaynakları

Çeşitli TV Şovları ve Dizileri

Bu uygulama listemizdeki en iyi uygulamalardan biridir.

10. Video Grabber

Video Grabber, kullanıcının videoları sadece YouTube’dan değil, çeşitli sitelerden de kolay bir şekilde indirmesine izin veren bir tür ücretsiz çevrimiçi bir uygulamadır. Bu uygulama MP4, 3GP, FLV vb. formatlarda indirme olanağı sağlar.

Video Grabber Özellikleri

Videoları avi, wmv, flv, mpg, mp4 olarak kaydetme

Web kamerasından, ağ IP kamerasından veya video giriş cihazından video kaydetme

Ekran yakalama yazılımı tüm ekranı kaydetme

HD video indirme olanağı sağlar. Özelleştirme şansı verir.