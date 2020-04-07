2020 En İyi 10 Youtube Video İndirme Uygulaması - Teknofeed.COM
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2020 En İyi 10 Youtube Video İndirme Uygulaması

2020 En İyi 10 Youtube Video İndirme Uygulaması
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Son birkaç yılda hayatımızın hemen her alanında karşımıza çıkan ve günlük yaşantımızın büyük bölümünü kaplayan internet, biz kullanıcılara farklı katkılarda bulundu. Bunlardan biri hiç şüphesiz Youtube platformu oldu. Dünyanın en büyük ikinci arama motoru olan Youtube, gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Bazen bu platformun içeriklerine çevrimdışı ihtiyaç duyabiliyoruz. İşte bu blog yazımızda sizlere en iyi Youtube video indirme uygulaması konusunda bilgiler vereceğiz. Mobil olarak Youtube videolarının nasıl indirileceğini öğrenmek için listemizi okuyun.

Youtube İndirmeleri Hakkında İstatistiki Veriler

iPhone Youtube Video İndirme
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Yapılan araştırmalara göre çoğu insan uygulamayı kendi ihtiyaçları için kazanmaya ve kullanmaya devam ediyor. YouTube trafiği anketine göre, şarkı videoları indirme rakamları gün geçtikçe artırmaya devam ediyor. Şarkı kliplerini ise komedi videoları izliyor.

İşte En İyi Youtube Video İndirme Uygulamaları

Liste mobil uygulamalar üzerinden puanlama göre sırasız olarak listelenmiştir.

1. YouTube Go

Youtube Go

Youtube Go

YouTube Go, en iyi Youtube video indirme uygulamalarından biridir. Cihazı çevrimdışı modda video indirmek için kullanabilirsiniz.

YouTube Go’nun özellikleri:

  • Çevrimdışı Video Paylaşımı
  • Anında Depolama Yönetimi
  • İstatistikler
  • Bildirim Özelleştirme
  • Doğrudan Uygulama Güncellemesi
  • Dil Seçeneği
  • Video Akış Özelleştirmesi.

Bu uygulama ile tüm videoları indirebilirsiniz.

2. VidMate

VidMate

VidMate

Vidmate, Android için en popüler ve en iyi Youtube video indirme uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Bu uygulamanın tasarımı özellikle video indirmek için oldukça elverişlidir. Birçok dil seçeneği de mevcuttur.

Vidmate Özellikleri

  • HD Video Desteği
  • Yüksek çözünürlükte indirme
  • Android Desteği
  • Kullanıcı dostu arayüz
  • Akış
  • Video düzenleme
  • Çoklu görev
  • Video oynatma
  • Güvenli

Her ne kadar popüler bir uygulama olsa da reklamların sıklığı ve yerleşimi bakımından biraz can sıkıcı bir uygulama olabiliyor.

3. Tubemate

Tubemate

Tubemate

Tubemate, özellikleri ile öne çıkarken, Android’te en çok tercih edilen en iyi Youtube video indirme uygulaması listemizde yerini aldı. Kullanıcının videoları herhangi bir platformdan indirmesine izin verir ve buna ek olarak, arama gereksinimini kullanıcı gereksinimine göre artırmak için birden fazla arama sitesi ile birlikte entegre çalışır.

Tubemate Özellikleri

  • Hızlı indirme modu
  • Çoklu indirme kararlılığı seçenekleri
  • Arkaplan, çoklu indirme
  • İndirme işlemine devam etme
  • Video/ses olarak MP3 Çalma Listesine Dönüştürme

4. KeepVid

KeepVid

KeepVid

KeepVid, Android cihazlarda kullanılan ücretsiz uygulamalardan biridir. Diğer uygulamalarla karşılaştırıldığında avantajı kullanıcının videoyu hızlı indirmesini sağlar ve etkileşim oranını artırmak için birçok siteyle entegre kullanılır.

KeepVid Özellikleri

  • Çevrimiçi Video Dönüştürücü
  • Youtube’dan MP4’e dönüştürücü
  • Youtube İndirme MP4
  • Youtube Mp3 Dönüştürücü
  • Videoyu cihazınıza kaydedin
  • Youtube’dan müzik indirin
  • Youtube Videolarını Kaydet
  • Reddit Video İndirici
  • Keepvid ile Youtube’dan MP3’e
  • Mp4 indirici çevrimiçi

Bu uygulama ile 4K’ya kadar video indirebilirsiniz.

5. Snaptube

Snaptube

Snaptube

Snaptube uygulaması kullanıcı etkileşimi ile ön plana çıkıyor. Uygulamanın tasarımı, kullanıcıları elde tutma açısından önemli bir rol oynuyor. Uygulama her video kalitesini destekliyor. Ayrıca indirme hızı da diğer uygulamalara göre oldukça yüksek durumda.

Snaptube Özellikleri

  • SnapTube Ana Sayfasını Özelleştirme
  • SnapTube’da “Resim İçinde Resim” Modu
  • SnapTube’da Yeni Bir Video Sitesi Ekleme
  • SnapTube İndirmelerini Hızlandırma
  • Kısıtlanmış Videolara Erişmek için SnapTube’u Kullanma

6. YT3 Youtube Downloader

YT3 Youtube Downloader

YT3 Youtube Downloader

YT3 uygulaması listemizde kullanımı en basit uygulamalardan birisi. Bu uygulama videoyu kolayca Mp3 ve Mp4 formatına dönüştürmesini sağlar. Buna ek olarak, kullanıcının dosyayı indirmeden önce videoya göz atmasına yardımcı olan bir önizleme düğmesi bulunuyor.

Uygulama oldukça hızlı indirme yapıyor. Ayrıca videoların müziğe dönüştürmesine izin veriyor. Yüksek veya düşük kalitede video indirmek ücretsiz bir seçim var.

7. Videoder

Videoder

Videoder

Videoder, en iyi Youtube video indirme uygulaması listemizde dikkat çeken uygulamalardan biridir. Uygulamayı kullanarak YouTube, Facebook, Instagram gibi platformlardan videolar indirebilir ve aynı zamanda tercih ettiğiniz kalitede ve formatta indirme sağlayabilirsiniz.

Videoder Özellikleri

  • 50’den fazla siteden video indirin
  • 4K videoları indirin
  • Toplu indirme
  • 10 kat daha hızlı indirme
  • Kapak resmi ve ses etiketi editörü
  • Akıllı bağlantı algılama aracı
  • Sınırsız temalar
  • Youtube oynatma listelerini tek seferde indirin

8. Any Video Converter

Any Video Converter

Any Video Converter

Bu uygulama Windows ve MacOs işletim sistemlerinde kullanılabiliyor. Bu uygulamayı ücretsiz sürümü ile de kullanabilirsiniz. Ancak bazı noktalarda kısıtlı erişim sağlar. Bu uygulama ile indirdiğiniz videoları sese de dönüştürebilirsiniz.

9. InsTube

Instube

InsTube

InsTube, birçok formatta birden fazla platformdan video indirmek için kullanılan bir uygulamadır. İndirme hızı yüksektir ve ayrıca özelleştirme seçenekleri ile ön plana çıkar.

InsTube Özellikleri

  • Desteklenen Çok Sayıda Video Paylaşım Sitesi
  • Çeşitli videoları çevrimdışı izlemek
  • Sınırsız Video ve Müzik İndirme
  • Video ve Film İndirme ve Oynatma
  • Bol Görüntü Kaynakları
  • Çeşitli TV Şovları ve Dizileri

Bu uygulama listemizdeki en iyi uygulamalardan biridir.

10. Video Grabber

Video Grabber

Video Grabber

Video Grabber, kullanıcının videoları sadece YouTube’dan değil, çeşitli sitelerden de kolay bir şekilde indirmesine izin veren bir tür ücretsiz çevrimiçi bir uygulamadır. Bu uygulama MP4, 3GP, FLV vb. formatlarda indirme olanağı sağlar.

Video Grabber Özellikleri

  • Videoları avi, wmv, flv, mpg, mp4 olarak kaydetme
  • Web kamerasından, ağ IP kamerasından veya video giriş cihazından video kaydetme
  • Ekran yakalama yazılımı tüm ekranı kaydetme

HD video indirme olanağı sağlar. Özelleştirme şansı verir.

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