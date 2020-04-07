2020 En İyi 10 Youtube Video İndirme Uygulaması - Teknofeed.COM

Son birkaç yılda hayatımızın hemen her alanında karşımıza çıkan ve günlük yaşantımızın büyük bölümünü kaplayan internet, biz kullanıcılara farklı katkılarda bulundu. Bunlardan biri hiç şüphesiz Youtube platformu oldu. Dünyanın en büyük ikinci arama motoru olan Youtube, gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Bazen bu platformun içeriklerine çevrimdışı ihtiyaç duyabiliyoruz. İşte bu blog yazımızda sizlere en iyi Youtube video indirme uygulaması konusunda bilgiler vereceğiz. Mobil olarak Youtube videolarının nasıl indirileceğini öğrenmek için listemizi okuyun.
Yapılan araştırmalara göre çoğu insan uygulamayı kendi ihtiyaçları için kazanmaya ve kullanmaya devam ediyor. YouTube trafiği anketine göre, şarkı videoları indirme rakamları gün geçtikçe artırmaya devam ediyor. Şarkı kliplerini ise komedi videoları izliyor.
Liste mobil uygulamalar üzerinden puanlama göre sırasız olarak listelenmiştir.
YouTube Go, en iyi Youtube video indirme uygulamalarından biridir. Cihazı çevrimdışı modda video indirmek için kullanabilirsiniz.
Bu uygulama ile tüm videoları indirebilirsiniz.
Vidmate, Android için en popüler ve en iyi Youtube video indirme uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Bu uygulamanın tasarımı özellikle video indirmek için oldukça elverişlidir. Birçok dil seçeneği de mevcuttur.
Her ne kadar popüler bir uygulama olsa da reklamların sıklığı ve yerleşimi bakımından biraz can sıkıcı bir uygulama olabiliyor.
Tubemate, özellikleri ile öne çıkarken, Android’te en çok tercih edilen en iyi Youtube video indirme uygulaması listemizde yerini aldı. Kullanıcının videoları herhangi bir platformdan indirmesine izin verir ve buna ek olarak, arama gereksinimini kullanıcı gereksinimine göre artırmak için birden fazla arama sitesi ile birlikte entegre çalışır.
KeepVid, Android cihazlarda kullanılan ücretsiz uygulamalardan biridir. Diğer uygulamalarla karşılaştırıldığında avantajı kullanıcının videoyu hızlı indirmesini sağlar ve etkileşim oranını artırmak için birçok siteyle entegre kullanılır.
Bu uygulama ile 4K’ya kadar video indirebilirsiniz.
Snaptube uygulaması kullanıcı etkileşimi ile ön plana çıkıyor. Uygulamanın tasarımı, kullanıcıları elde tutma açısından önemli bir rol oynuyor. Uygulama her video kalitesini destekliyor. Ayrıca indirme hızı da diğer uygulamalara göre oldukça yüksek durumda.
YT3 uygulaması listemizde kullanımı en basit uygulamalardan birisi. Bu uygulama videoyu kolayca Mp3 ve Mp4 formatına dönüştürmesini sağlar. Buna ek olarak, kullanıcının dosyayı indirmeden önce videoya göz atmasına yardımcı olan bir önizleme düğmesi bulunuyor.
Uygulama oldukça hızlı indirme yapıyor. Ayrıca videoların müziğe dönüştürmesine izin veriyor. Yüksek veya düşük kalitede video indirmek ücretsiz bir seçim var.
Videoder, en iyi Youtube video indirme uygulaması listemizde dikkat çeken uygulamalardan biridir. Uygulamayı kullanarak YouTube, Facebook, Instagram gibi platformlardan videolar indirebilir ve aynı zamanda tercih ettiğiniz kalitede ve formatta indirme sağlayabilirsiniz.
Bu uygulama Windows ve MacOs işletim sistemlerinde kullanılabiliyor. Bu uygulamayı ücretsiz sürümü ile de kullanabilirsiniz. Ancak bazı noktalarda kısıtlı erişim sağlar. Bu uygulama ile indirdiğiniz videoları sese de dönüştürebilirsiniz.
InsTube, birçok formatta birden fazla platformdan video indirmek için kullanılan bir uygulamadır. İndirme hızı yüksektir ve ayrıca özelleştirme seçenekleri ile ön plana çıkar.
Bu uygulama listemizdeki en iyi uygulamalardan biridir.
Video Grabber, kullanıcının videoları sadece YouTube’dan değil, çeşitli sitelerden de kolay bir şekilde indirmesine izin veren bir tür ücretsiz çevrimiçi bir uygulamadır. Bu uygulama MP4, 3GP, FLV vb. formatlarda indirme olanağı sağlar.
HD video indirme olanağı sağlar. Özelleştirme şansı verir.