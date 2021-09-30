İnstagram Gizli Hesap Görme Uygulaması ve Sitesi (iOS / Android)

İnstagram gizli hesap görme apk uygulaması ve programı ios ya da android aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir. Gizli hesap görme İnstagram tarafından engellenmeye çalışsa da; bazı yolları kullanarak yalnızca birkaç dakika içerisinde amacınıza ulaşabilirsiniz.

İnstagram gizli hesap görme uygulaması ve İnstagram gizli hesap görme programı bu içeriğimizde sizler için ele alınmıştır. Sıralamış olduğumuz uygulama isimleri tek tek denenmiş olup; işe yaramaktadır.

Gizli İnstagram Hesabı Görme Nasıl Yapılır?

Gizli İnstagram hesabı görme bazı programlar ve uygulamalar ile mümkündür. Fakat herhangi bir indirme işlemi yapmak istemiyorsanız, İnstagram gizli hesap görme sitesi aracılığıyla da bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

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İnstagram Gizli Hesap Görme Uygulaması Hangileridir?

İnstagram Gizli Hesap Görme Uygulaması Google Play Store’dan indirilebileceği gibi, APK olarak da indirilebilmektedir.

Bu konuda en başarılı olan uygulamalar arasında Liliapp, Postegro, Bestwhozi, Pingru ve Ghostegro’dur. Bu uygulamaları aşağıda yer alan tabloda özelliklerine göre ayırdık.

Liliapp Ücretli / Ücretsiz Kullanım Uygulamasız Giriş yapma Postegro Ücretli / Ücretsiz Kullanım Uygulamasız Giriş yapma Bestwozi Ücretsiz, Sınırlı Kullanım Pingru Ücretsiz, Sınırsız Kullanım Ghostegro Ücretli / Ücretsiz Kullanım Sınırlı Kullanım Süresi Uygulama Listesi

Gizli İnstagram hesabı görme için mutlaka bu uygulamalardan birine sahip olmanız gerekmektedir. Bu uygulamaları indirmek için Google Play Store üzerinden arama yapabilir ve indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz. Kullanımı oldukça kolay olan bu İnstagram gizli hesap görme uygulaması, belli başlı özelliklere sahiptir. Bu özellikleri yukarıda yer alan tabloda sıraladık.

Liliapp

Liliapp, Postegro uygulamasının bir diğer versiyonudur. Tamamen aynı özelliklere sahip olan bu aplikasyon her gün 3 farklı hesabın takip edilmesini sağlamaktadır. 3’ün üzerinde hesaba bakmak isteyen kişilerin üyelik satın alması gerekecektir.

Postegro

Postegro İnstagram gizli hesap görme apk dosyaları arasında en popüler olanıdır. Gizli olan İnstagram hesabı görme konusunda ilk kez ortaya çıkan bu uygulama; Liliapp’ın yapımcısı tarafından oluşturulmuştur. Uygulama sayesinde;

İnstagram gizli hesapların hikayesini görme, Paylaştıklarını indirme, Takip ettiklerini inceleme, Takipçilerini görüntüleme, Gönderilerini beğenenleri görme gibi özelliklere sahiptir.

24 saat içerisinde yalnızca 3 farklı hesaba bakılmasına izin veren uygulama, aynı zamanda sizi stalklayanları da göstermektedir. Fakat bu özellik için de yine ödeme talep edilmektedir.

İnstagram Gizli Hesap Görme Uygulaması ve Sitesi

Bestwozi

Bestwozi, yalnızca İnstagram gizli hesapları görme değil; aynı zamanda sizi takip etmeyenleri de gösteren bir uygulamadır.

Takipçilerinizi ve takip ettiklerinizi analiz edebilirsiniz, Paylaşımları gizli olarak görüntüleyebilirsiniz.

Pingru

Pingru, diğer gizli İnstagram hesabı görme programlarına ek olarak birden fazla gelişmiş özelliğe sahiptir.

Profil fotoğrafı büyütme, Paylaşımları indirme, Profilinize bakanları görme, Kimlerin sizi takip etmediğini görme, İnstagram gizli hesap görme

Ghostegro

Tamamen güvenli olduğunu iddia eden Ghostegro, İnstagram gizli hesap görme apk dosyaları arasındadır.

Profiline bakanları görme, Anonim olarak hikaye izleme, Videoları ve paylaşılan fotoğrafları indirme, Gizli olan İnstagram hesabı görme

gibi özelliklere sahiptir.

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İnstagram Gizli Hesap Görme Sitesi

İnstagram gizli hesap görme sitesi, uygulama çeşitlerine nazaran oldukça azdır. İnstagram gizli hesap görme programı daha pratik bir kullanıma sahipken; cihazınıza herhangi bir yazılım indirmek istemeyen kişiler tarafından İnstagram gizli hesap görme sitesi kullanılır. İnstagram gizli hesap görme uygulaması iOS için uygun değilken, iPhone sahipleri İnstagram gizli hesap görme sitesi aracılığıyla stalk yapabilmektedir.

Not: Kullanım riskleri ve diğer tüm riskler, giriş yapan kişiye aittir. Doğacak herhangi bir sorundan sitemiz sorumlu olmayıp, tüm sorumluluk kullanıcıdadır.

Web Postegro: Web Postegro, mobil uygulamaya sahip olan İnstagram gizli hesap görme sitesidir.

Web Postegro, mobil uygulamaya sahip olan İnstagram gizli hesap görme sitesidir. App Postegro Lili: Lili ve Postegro’nun yapımcısının oluşturduğu İnstagram gizli hesap takipçi görme internet sitesidir.

Lili ve Postegro’nun yapımcısının oluşturduğu İnstagram gizli hesap takipçi görme internet sitesidir. Postegro.net: Postegro’nun resmi internet sitesidir. Google Play Store’da uygulaması bulunan web sitesi, internetten de İnstagram gizli hesap görme işlemine izin vermektedir.

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İnstagram Gizli Hesap Görme İos

İnstagram gizli hesap görme iOS kullanıcıları için biraz zorlu bir işlemdir. Zira Apple APP Store, güvenlik ihlali yapan uygulamaları bünyesinde barındırmamaktadır. Bu sebeple Gizli hesap görme İnstagram için yalnızca internet siteleri aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Yukarıda sıralanan internet sitelerine giriş yaparak, amacınıza ulaşabilirsiniz.

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