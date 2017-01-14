3 Şanslı Kişiye PUBG Hediye Ediyoruz! Son Gün 31 Temmuz

Yaz hediyesi TeknoFeed.com'dan sizlere geliyor, toplam 3 kişiye son zamanların en popüler oyunu olan PUBG'yi hediye ediyoruz. Bol Şans...

Uzun zamandır planladığımız çekilişi nihayet yapmaya karar verdik ve tam da sınavlar sonrasına denk getirerek 3 şanslı kişiye son zamanların en popüler ve en çok oynanan oyunlarından biri olan Playerunknown’s Battlegrounds‘u tam 3 kişiye hediye diyoruz.

TeknoFeed.com ve Voidu işbirliğiyle yapılacak olan bu çekilişte tüm ziyaretçilerimizin katılımını bekliyoruz. 31 Temmuz 2018 tarihinde son bulacak olan çekilişimizin sonuçlarını hem sitemiz hemde Youtube üzerinden canlı yayınla bildireceğiz. Şimdiden herkese bol şans…

Çekilişe Nasıl Katılabilirsiniz ?

Çekilişe katılmak için aşağıdaki görevlerden en az bir tanesini gerçekleştirmelisiniz, sonrasında çekilişe hak kazanmış olacaksınız. Şunu da unutmayın ne kadar görev tamamlarsanız o kadar kazanma şansınız artacaktır. Aşağıdaki çekiliş aracı görünmüyor ise BURADAKİ linkten de katılım sağlayabilirsiniz.

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TeknoFeed.com 3 Kişiye PUBG Çekilişi

