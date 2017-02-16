Beklenen Steam 2018 Yaz İndirimleri Başladı

Son dönemdeki popüler oyunlar güzel indirimlere girdi, mutlaka göz gezdirin.

Uzun zamandır oyun severleri beklediği 2018 Steam yaz indirimleri nihayet start aldı. Oldukça güzel oyunların fiyatları %90’a varan indirimlerle mağazada yerini aldı. Şuan için fazla yoğunluktan dolayı ara ara Steamde çökme problemleri yaşanıyor, heyecan yapmanıza gerek yok Steam yaz indirimleri 5 Temmuz 2018’e kadar devam ediyor. TeknoFeed ailesi olarak bizde gözümüze çarpan önemli ve hala oynamadığınız oyunları almanızı sağlayacak bir liste hazırladık. Umarız aralarından hoşunuza giden olur ve hemen kütüphanenize eklersiniz. Multiplayer oynamayı seviyor iseniz Rainbow, cs go vb. lütfen yorum kısmından bize steam profil linklerinizi iletin. Son dönemlerin popüler oyunları gerçekten güzel indirimdeyken kaçırmayın !

Oynamaya Değer İndirimli Steam Oyunları

Rainbow Six Siege – Starter Edition – 26 TL Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Standard Edition – 69 TL PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS – 46 TL The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition – 29 TL Counter-Strike: Global Offensive – 12 TL Dead by Daylight – 15 TL PAYDAY 2 – 9 TL Euro Truck Simulator 2 – 9.75 TL Total War™: ROME II – Emperor Edition – 30 TL Football Manager 2018 – 40 TL Rocket League – 15 TL

Football Manager 2018 ve Rome 2 Total War benim beklediğim oyunlar arasındaydı, gerçekten güzel indirime girmiştir hemen satın aldım. Umarım sizinde beğendiğiniz oyunlar vardır arasında. İyi eğlenceler 🙂