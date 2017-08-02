Hayallerinizdeki Tasarımlar Sadeceon’da

Logo tasarım hizmeti, banner tasarım hizmeti, web site tasarım hizmeti, illüstrasyon tasarım hizmeti, kartvizit tasarım hizmeti gibi çok sayıda grafik tasarım hizmetleri sunan SadeceOn, her türlü tasarım ihtiyacınız için yetenekli ve tecrübeli tasarımcıları sizlerle buluşturuyor. 10 Liradan başlayan fiyatlarla siz de tasarımlarınızı hem profesyonel hem de uygun fiyatla yaptırma fırsatını kaçırmayın.

Tasarım konusunda yetenekli olduğunuzu düşünüyorsanız hemen yeteneğinizi oluşturarak, yeteneğinizi alıcılar ile paylaşabilir ve kazanç elde edebilirsiniz. Oluşturulan yetenekler, geniş kitlelere devamlı olarak tanıtılmakta ve reklam çalışmalarında kullanılmaktadır. Her bir yeteneğiniz için hizmet oluşturabilir, çalışmalarınızı müşterilerinizle paylaşabilirsiniz.

Siparişinizi tamamlayana kadar tasarımcıya tutar aktarılmamaktadır ve BDDK onaylı SadeceOn tarafından yönetilen güvenli hesapta bekletilmektedir. Verdiğiniz siparişlerde yapılan tasarım üzerinde değişiklikler talep edebilir, dilerseniz hiçbir kesinti yapılmadan ödediğiniz tutarı iade isteyebilirsiniz. Yalnızca siparişinize onay verdiğiniz takdirde tutar tasarımcıya aktarılmaktadır.



Telefonlarınız üzerinden de uygulamalarımızı indirebilir, her yerde SadeceOn’a erişerek alışveriş yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Uygulama üzerinden iletişime geçebilir, siparişinizi kontrol edebilir, teslimat yapabilir, düzenleme ya da iptal talep edebilir, arkadaşlarınızı davet ederek çekilişe katılabilirsiniz.

Siz de eğlenceli karikatürler çizdirmek, firmanıza logo veya kartvizit yaptırmak, mimari çizimler yaptırmak, afiş veya broşür yaptırmak gibi her türlü tasarım hizmetinden yararlanmak isterseniz hemen üyeliğinizi oluşturabilir, güvenle çalışmalarınızı yaptırabilirsiniz. Dilerseniz kredi kartı, dilerseniz BKM Express, dilerseniz mobil ödeme, dilerseniz de ininal kartınızla satın alabilir, ödemelerinizi güvenle gerçekleştirebilirsiniz.