Instagram, Stories ile Snapchat’e Rakip Oldu

Ünlü fotoğraf paylaşım ağı Instagram, kullanıcılarına yepyeni bir özellike daha sunuyor. Çeşitli yan uygulama ve özellikleriyle her geçen gün kendini yenileyen uygulama, özellikle Facebook’un satın alım işleminden sonra dahada popülerleşmiş ve geliştirilmişti. Vine’ı bitiren uygulama olarak gözüken Instagram, ilk olarak video çekimlerindeki saniyeyi arttırarak Vine’ın 6 saniyelik videolarına 12 saniye ile karşılık vermiş ve şimdilerde ise 60 saniyeye kadar video paylaşılabiliyor.

İnternet aleminin ve mobil dünyasının en çok kullanılan uygulamalarından Snapchat, tek başına o kadar popülerleştiki yakında Twitter’ı bile geride bırakacak. Snapchat’in farklı filtrelerle 10 saniyelik video paylaşma özelliğini kendisinede dahil eden Instagram, artık Instagram Stories özelliği ile Snapchat’i aratmayacak. 10 saniyelik videolar ile takipçilerinize anında paylaşmak istediğiniz ufak videolar gönderebilir ve filtreler ekleyerek paylaşımı dahada eğlenceli hale getirebilirsiniz. Snapchat gibi yüklediğiniz video veya fotoğrafları kısa süreliğine tutan Instagram, bunun için 24 saati uygun bulmuş. Yani paylaştığınız fotoğraf veya video 24 saat içerisinde kaybolacak. Bu özelliği kullanabilmek için ise Instagram’ın son sürümünü kullanıyor olmanız lazım. Uygulamaya giriş yapıp sağ üstten artı butonuna basarak yeni “hikayeler” ekleyebilirsiniz…