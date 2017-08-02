iPhone 8’de “SmartCamera” Yer Alacak

Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 8 ile ilgili sızıntılar devam ediyor. Gelişen akıllı telefon piyasasına ayak uydurmak amacıyla devrimsel kararlar alanacağı düşünülen iPhone 8 modelinde Akıllı Kamera özelliği bulunacak.

İlk olarak Galaxy S8’de gördüğümüz çerçevesiz ekran tasarımı modeline benzeyeceği düşünülen iPhone 8’in, 3 boyutlu yüz tanıma teknolojisinide barındırılacağı konuşuluyor. İlk iPhone modelinden bu yana hemen hemen aynı tasarım çizgisinde devam eden iPhone’ların ön panelinde de ciddi değişikliğe gidilecek. Ahize ve kamera kısmının sol ve sağ kısmı ekran boşluğuna dahil edileceği ve çerçevenin olmayacağı aktarılıyor. Arka tarafta ise kamera bölümünün yatay yerine dikey olacağı düşünülüyor.

iOS 11 (or the next iPhone) will have something called SmartCam. It will tune camera settings based on the scene it detects pic.twitter.com/7duyvh5Ecj — Guilherme Rambo (@_inside) August 2, 2017

Şirketin yeni kablosuz hoparlörü HomePod‘un kaynak kodlarını inceleyen Guilherme Rambo adlı uygulama geliştiricisi tarafından yayınlanan kodlarda, “SmartCamera” satırları dikkat çekti. Kamerası dahi olmayan bir hoparlörde iPhone 8’e ait olduğu düşünülen kaynak kodlar kafaları oldukça karıştırdı. 2436X1125 piksel ekran çözünürlüğü olacağı aktarılan yeni iPhone modelinde yer alacağı düşündüğü kodlar fazlasıyla ilginç. Havai fişekler, yapraklar, evcil hayvanlar, gökyüzü, QR kodları, karlı manzaralar, spor, gündoğumu ve günbatımı gibi farklı ayarlarları barındıracak olan akıllı kamera teknolojisi HomePod’da gözükmüş oldu. Apple’ın yeni iPhone modelini Eylül ayında tanıtması planlanıyor.

HomePod Nedir?

Apple’ın ev tasarımı ürünleri arasında yerini alan HomePod, 7 inç boyutunda kablosuz hoparlör olarak karşımıza çıkıyor. Müzik dinleme deneyimini arttırmak amacıyla tanıtılan ürün, aktarılanlara göre inanılmaz derecede net ve kusursuz ses aktarımı sağlıyor. Siri ile entegre çalışan ürün ile mesaj gönderebilir ve hava durumunu öğrenebilirsiniz. Beyaz ve Uzay Grisi renkleriyle karşımıza çıkan hoparlör, Aralık ayından itibaren 349 ABD dolarıyla ilk olarak Avustralya, Birleşik Krallık ve ABD’de piyasaya sürülecek. iOS 11 yüklü olarak gelen cihaz iPhone 5s sonrası modeller ilede uyumlu.