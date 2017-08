iPhone 8’de “SmartCamera” Yer Alacak

Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 8 ile ilgili sızıntılar devam ediyor. Gelişen akıllı telefon piyasasına ayak uydurmak amacıyla devrimsel kararlar alanacağı düşünülen iPhone 8 modelinde Akıllı Kamera özelliği bulunacak.

İlk olarak Galaxy S8’de gördüğümüz çerçevesiz ekran tasarımı modeline benzeyeceği düşünülen iPhone 8’in, 3 boyutlu yüz tanıma teknolojisinide barındırılacağı konuşuluyor. İlk iPhone modelinden bu yana hemen hemen aynı tasarım çizgisinde devam eden iPhone’ların ön panelinde de ciddi değişikliğe gidilecek. Ahize ve kamera kısmının sol ve sağ kısmı ekran boşluğuna dahil edileceği ve çerçevenin olmayacağı aktarılıyor. Arka tarafta ise kamera bölümünün yatay yerine dikey olacağı düşünülüyor.

iOS 11 (or the next iPhone) will have something called SmartCam. It will tune camera settings based on the scene it detects pic.twitter.com/7duyvh5Ecj

— Guilherme Rambo (@_inside) August 2, 2017