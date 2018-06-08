2019’un En İyi Tabletleri

Yüksek kaliteli bir tablet kullanabilmek için mutlaka bir Apple kullanıcısı olmak gerekmiyor. Android işletim sistemini kullanan tabletler, arasında seçim yapabileceğiniz son derece farklı alternatiflere sahipler. Android telefonunuzla aynı işletim sistemini kullanan bir tablet arıyor ya da kullandığınız iPad’den sıkıldığınızı hissediyorsanız, 2019 yılının en tercih edilebilir Android işletim sistemli tabletlerine bir göz atalım.

Samsung Galaxy Tab S3

Samsung‘un popüler Galaxy S veya Galaxy Note telefonlarından birine sahipseniz, Galaxy Tab S3 mükemmel bir yardımcı cihaz olabilir. Zorunluluk olmasa da birbirleriyle son derece uyumlu çalışan gadgetlara sahip olan Galaxy serisi, hızlı not alma ve çizimler için bir S Pen içeriyor. 9.7 inç boyutundaki tablet; 2048 x 1536 Super AMOLED ekran, microSD kart yuvası, wiFi ve LTE teknolojilerinin yanında mükemmel ses deneyimi için dört ayrı hoparlör ile birlikte geliyor.

Asus ZenPad 3SE

Tabletinde ses kalitesine önem veren kullanıcılar için Asus’un ZenPad 3SE modeli karşımıza çıkıyor. 7.1 virtual-surround ses teknolojisi ile gelen 9.7 inç boyutundaki tablet, tabletinde film izlemek isteyen kullanıcılar için son derece ideal.

Amazon Fire HD 8

Estetik kaygılarınız tablet seçiminiz için en önde gelen kriteriniz değilse ve çocuklarınız için değil de yetişkinlerin kullanabileceği, bütçeyi sarsmayacak bir tablet arıyorsanız Amazon Fire HD 8 tam olarak sizin için. Sıklıkla indirime giren Amazon Fire HD 8, Amazon Prime üyeleri için Kindle’dan Prime Music servislerine, Amazon’un yapay zeka asistanı olan Alexa’ya kadar sunduğu birçok hizmetle 2019’un en çok tercih edilen tabletleri arasına giriyor.

Lenovo Yoga Book

Eşsiz tasarımları ile ünlü olan Lenovo, Yoga Book ile yaratıcılığını bir üst seviyeye taşıyor. Katlanabilme özelliğine sahip bu tablet, aynı zamanda not almak isteyenler için son derece konforlu. Eğer ufak ekranda klavye kullanmayı sevmeyenlerdenseniz, tabletin katlanılabilir kısmı sizler için yazmayı daha kolay hale getiren, neredeyse ekstra bir tablet büyüklüğünde Halo Keyboard ortaya koyuyor. Yoga Book’un bir diğer eşsiz özelliği ise, tabletle birleşik şekilde kullanılabilen ‘gerçek bir not defteri’ ile beraber gelmesi.