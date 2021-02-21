Facebook Messenger Rooms İle Görüntülü Arama Nasıl Yapılır?

Facebook Messenger Rooms ile arkadaşlarınızla video görüşmesi yapmak için denediniz mi? Zoom toplantılarına nasıl katıldığınız gibi, Facebook Messenger da Rooms katılmanıza ve grup video görüşmeleri yapmanıza izin verebilir. Facebook, Zoom, Microsoft Skype, Google Meets ve diğer video konferans platformlarına benzer bir özellik yayınladı ve Messenger Rooms oluşturmak çok kolay. Nasıl yapacağınızı burada açıklayacağız.

Not: Adımlara başlamadan önce Messenger uygulamasını en son sürüme güncellediğinizden emin olun. Eğer son güncellemeyi yapmazsanız bu adımlar işe yaramayabilir. Bu nedenle buna dikkat ediniz.

Facebook Messenger’da Rooms Nasıl Oluşturulur?

Adım: Akıllı telefonunuzda Facebook Messenger’ı başlatın ve hesabınıza giriş yapın. Ekrandaki Sohbetlere yönlendirileceksiniz. Adım: Sol üst tarafta, arama çubuğunun altında Rooms Oluştur’a dokunun. Bu seçenek Facebook uygulamasından da seçilebilir, sadece ana sayfada Rooms Oluştur’u arayın. Bir kişi listesi görürseniz, onları Rooms davet etmek için sağ taraftaki Davet düğmesine basmanız yeterlidir. Adım: Rooms Oluştur seçeneğine dokunduğunuzda, Rooms oluşturmak için bazı seçenekler göreceksiniz. Kimler otomatik olarak katılabilir? İstenen seçeneği Bağlantıya sahip olan herkes veya Yalnızca davet edilen arkadaşlar’ı seçin. Bağlantıya sahip olan herkes katılabilir ve Rooms başkalarıyla paylaşabilir. Adım: Şimdi, bağlı olanlarla video görüşmesi başlatmak için Rooms Katıl’a basın. Bu, toplantıların Zoom’da nasıl çalıştığına benzer şekilde Facebook Messenger’da bir Rooms oluşturmanın yoludur.

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