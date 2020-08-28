Youtube Music Şarkı Yükleme Nasıl Yapılır 2020 !!!

Google, Google Play Müzik hizmetini yeni YouTube Müzik ile değiştiriyor. Hizmet müzik akışına odaklanırken, Play Müzik’te olduğu gibi platforma kendi müzik dosyalarınızı yükleme seçeneği sunar. Değişim sürecinin bir parçası olarak Google, Play Müzik hizmetini kullanımdan kaldıracak ve bundan sonra yalnızca YouTube Müzik kullanılabilecektir. Bu yazıda, kendi müzik dosyalarınızı bilgisayardan YouTube Music’e nasıl yükleyebileceğinize dair adım adım bir işlem göstereceğiz. İşte Youtube music şarkı yükleme işlemini adım adım anlatacağız.

YouTube Müzik’e Nasıl Dosya Yüklenir?

1. Adım: Müzik dosyalarınızı YouTube Music’e yüklemek için, bir bilgisayardaki web tarayıcısı üzerinden hesabınıza giriş yapmanız gerekecektir. Şu anda bu özellik mobil uygulamada mevcut değildir. Tercih ettiğiniz web tarayıcısında music.youtube.com’a gidin ve hesabınızda oturum açın.

2. Adım: Giriş yaptıktan sonra, sağ üst köşedeki profil fotoğrafınıza tıklayın ve açılır menüden “Müzik Yükle” seçeneğini seçin.

3. Adım: Müzik yükle seçeneğine tıkladığınızda cihazınızda bir dosya tarayıcı penceresi açılır. Müzik dosyalarınızı sakladığınız klasöre gidin ve yüklemek istediğiniz tüm dosyaları seçin. YouTube Müzik’e yüklenecek dosyaları seçtikten sonra, içeriği yüklemek için “Aç” düğmesini tıklamanız yeterlidir.

4. Adım: Şimdi platformun Kullanım Politikasını incelemeniz istenecek. Yasal belgeyi kabul etmek için “Kabul Et” e tıklayın.

5. Adım: Şimdi, dosya yükleme işlemi başlayacak ve ilerlemeyi ekranın sol alt köşesindeki küçük bir pencereden kontrol edebileceksiniz. Bu adımlar sayesinde youtube music şarkı yükleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.