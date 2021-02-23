Face ID / Touch ID ile iPhone’da WhatsApp Nasıl Kilitlenir?

Hiç WhatsApp görüşmelerinizi bir şifre ile kilitlemek istediniz mi? Öyleyse, kesinlikle yalnız değilsiniz. Neyse ki, verilerinize ikinci bir güvenlik katmanı eklemek için WhatsApp’ınızı Face ID veya Touch ID arkasında gerçekten kilitlemenin bir yolu var.

Cihazınızın kilidini açmak için Face ID ve Touch ID gerekli olduğundan WhatsApp’ınızı kilitlemenin kesinlikle gerekli olmadığı iddia edilebilir. Peki ya fotoğraf çekmek ve paylaşmak için veya başka bir şey için iPhone’unuzu bir arkadaşınıza verirseniz? Ya sizin bilginiz dışında etrafta dolaşırlar ve WhatsApp konuşmalarınızı okurlarsa? WhatsApp’ın ekran kilidi özelliği kurtarmaya tam olarak burada gelir. Cihazınızda bu güvenlik özelliğini kurmakla ilgileniyor musunuz? Ardından, iPhone’unuzda WhatsApp’ı kilitlemek için adımları izlemeye devam edin.

Ek Gizlilik için iPhone’da Face ID veya Touch ID ile WhatsApp Nasıl Kilitlenir?

iOS cihazınızda WhatsApp uygulaması için Ekran Kilidi’ni açmak düşündüğünüzden çok daha kolay. Bunu doğrudan uygulamanın içinden yapabilirsiniz. Başlamak için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterlidir.

iPhone’unuzda “WhatsApp” uygulamasını açın.

Bu sizi uygulamanın Sohbetler bölümüne götürecektir. Ekranınızın sağ alt köşesinde bulunan “Ayarlar” a dokunun.

Ayarlar menüsünde, WhatsApp Web / Masaüstü seçeneğinin hemen altında bulunan “Hesap” ı seçin.

Ardından, WhatsApp hesabınız için gizlilik ayarlarınızı yapmak üzere “Gizlilik” e dokunun.

Burada, en alta kaydırın ve aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi “Ekran Kilidi” seçeneğine dokunun.

Şimdi, sahip olduğunuz cihaza bağlı olarak WhatsApp’ın kilidini açmak için Face ID’yi veya Touch ID’yi etkinleştirmek için geçişi kullanabilirsiniz. Ek olarak, Face ID veya Touch ID tekrar gerekmeden önce WhatsApp’ın bekleme modunda kalabileceği süreyi ayarlayabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi, seçim yapabileceğiniz dört farklı seçenek var.

Artık WhatsApp’ı iPhone’da Face ID ve Touch ID ile nasıl kilitleyeceğinizi öğrendiniz.

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