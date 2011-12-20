Kendini İmha Eden Dosyalar Gönderin; Firefox Send Açıldı

Mozilla'nın ortaya çıkardığı harika özellikler barındıran, Firefox Send dosya paylaşım sitesi uzun testlerden sonra kullanıma açıldı. İşte Firefox Send sisteminin özellikleri ve kullanımı...

Mozilla’nın internet üzerinden çok önemli olan dosyalarınızı kriptolu bir şekilde şifrelenerek gönderilmesini sağlayan oluşumu nihayet kullanıma açıldı. Paylaştığınızdan dosyaları bir süre sonra kendi kendine imha eden sistem üst seviye güvenlik duvarları ile oluşturulmuş durumda. Uzun zamandır test aşamasında olan Firefox Send, dosya yükleme sitesi nihayet tüm kullanıcıların kullanımına açıldı.

Firefox Send Nedir ?

Dilediğiniz dosyalarınızı Firefox Send sunucularına yükleyerek dilediğiniz kişi ile oluşturulan link aracılığı ile paylaşabilmektesiniz. Firefox Send‘in en iyi özelliği, paylaştığınız bu dosyaların ne zaman sileneceğine, kimlerin görebileceğine veya şifreli bir şekilde dilediğiniz kişiye göndermeniz gibi özelleştirilebilir olması gerçekten takdire şayan diyebiliriz.

Tamamen ücretsiz olarak kullanıma açılan bu sistem, oldukça sadece ve kolay bir kullanıma sahip. Şuan için sadece yüklediğiniz dosyaların yayınlanma süresini ve indirme sayısını seçme şansınız bulunsa da ilerleyen günlerde daha fazla güvenlik amaçlı özellikler ekleneceği söylenmekte.

Üyelik Gerekiyor mu ?

Birçok insanın günlük yaşantısında faydasını görebileceği özellikler sunmakta olan Firefox Send’i kullanmak için sadece siteye giriş yapmanız yeterli olacaktır. Fakat daha fazla yüksek boyutlu dosyalar gönderebilmeniz için ufak bir üyelik sistemi formunu doldurmanız gerekmekte. Sonrasında tamamen ücretsiz ve sınırsız bir şekilde tamamen güvenli şifreli dosyalarınızı istediğiniz kişi ile paylaşabilirsiniz.