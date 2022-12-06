Akıllı Evler Neler Yapabilir?

Akıllı evler gün geçtikçe yaygınlaşıyor ve kullandıkları teknolojiler hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Artık oturduğumuz yerden sesli komutlarla akıllı televizyonumuzu açabilir, internete girebilir ve hatta çamaşır makinemizi başlatıp durdurabiliriz. Akıllı ev sistemleri inanılmaz yeteneklere sahip ve kapasiteleri her geçen gün artmaya devam ediyor. Peki, siz de ev otomasyonu teknolojilerini kullanmak istiyorsanız onlardan ne beklemelisiniz? Akıllı ev teknolojileri size nasıl yardımcı olabilir ve hayatınızı nasıl kolaylaştırabilir? Aşağıda, bu soruları sizin için cevaplıyoruz.

Uzaktan Erişim Yetenekleri

Akıllı ev teknolojilerinin en avantajlı yönü, onları kullanmak için evde bulunmanıza gerek olmamasıdır. Artık evinizdeki birçok eşya internete bağlanabiliyor ve hatta buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi ev aletleri bile bir Wi-Fi ağının parçası olabiliyor. Akıllı evler, bu ağa bağlanabilen her eşyanın uzaktan kontrol edilmesini sağlayan bir “hub” sunuyor. Bu hub, ayrıca internete bağlanamayan şeyleri de kontrol edebiliyor, örneğin perdeleriniz ve ışıklarınız.

Bu hub’a uzaktan bağlandığınızda evinizdeki hemen hemen her şey üzerinde kontrol sahibi oluyorsunuz. Yani çamaşır makinenize değil, onu kontrol edebilen bir yazılıma bağlanıyorsunuz. Aynı şekilde, bu yazılımın kontrol edebildiği her şeyi uzaktan yönetmeniz mümkün. Evde olmanıza bile gerek kalmadan Hub’ın mobil uygulamasını kullanarak ışıklarınızı açıp kapatabilir, buzdolabınızda hangi yiyeceklerin eksik olduğunu görebilir, çamaşır makinenizi çalıştırabilirsiniz.

Üstelik bunları her seferinde tek tek yapmak zorunda da değilsiniz. Hub, tüm bu görevleri önceden belirlenmiş zaman aralıklarında otomatik olarak yapabiliyor. İşten eve saat 6’da geldiğinizi düşünün; hub, kombiyi saat 5’te açabilir ve siz eve girmeden sadece 10 saniye önce perdeleri ve ışıkları açabilir. Yani sadece evdeyken yapabildiğiniz şeyleri artık evde olmadan da yapabilir, hatta otomatik hale getirebilirsiniz.

Gelişmiş Güvenlik

Örneğin PDF dosyalarınızı şifreyle koruyarak onları çok daha güvenli hale getirebilirsiniz, değil mi? Akıllı ev teknolojileri, eviniz için de bunu yapabilmenizi sağlıyor. Uzaktan bir dizi kamera sistemine bağlanarak hem evin içini hem de dışını gerçek zamanlı olarak 7/24 izleyebilirsiniz. Böylece istediğiniz herhangi bir cihazı kullanarak evinizde ve evin dışında neler olup bittiğini her an takip edebilirsiniz. Ancak burada sadece basit bir çevrimiçi kamera sisteminden bahsetmiyoruz. Akıllı evler, yalnızca hareket algılandığında kayıt yapacak veya kamera belirli bir şey algıladığında özel bir uyarı gönderecek şekilde ayarlanabiliyor.

Evinize girebilecek insanları önceden tanımlarsanız akıllı evler bu kişilerle yabancılar arasındaki farkı anlayabilir. Örneğin birinin kapınızı çaldığını düşünün. Kamera görüntüsündeki kişi sistem tarafından tanınırsa size sadece bir bildirim geliyor ve kapı otomatik olarak açılabiliyor. Ancak kapıdaki kişi tanınmıyorsa, sistem bu kez bir uyarı gönderiyor ve bu uyarıya kapıdaki kişinin görüntüsünü de ekliyor. Kimler tarafından ne zaman ziyaret edildiğinizi kolayca öğrenebilirsiniz.

Dahası, akıllı eviniz bir davetsiz misafir tespit ettiğinde otomatik olarak acil yardım numaralarını arayacak şekilde de ayarlanabiliyor. Örneğin evinize hırsız girerse evinizin ışıklarını kapatabilir, kapıları kilitleyebilir ve polisi arayabilir. Bunları sizden onay almadan bağımsız olarak yapabiliyor. Tüm bu özellikleri kendi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmeniz de mümkün. Örneğin evdeyken sadece kameraları, evde değilken de hırsız savunma özelliklerini etkinleştirebilirsiniz.

Eğlence ve Müzik

Akıllı evlerin hayatınızı nasıl kolaylaştırabileceğinden ve aynı zamanda sizi eğlendirebileceğinden bahsetmiştik. Akıllı ev hub’ları, doğrudan video ve ses sistemlerine de bağlanabiliyor. Ancak merkezi bir uzaktan kumanda olmaktan daha fazlasını sunuyorlar. Akıllı ev yazılımının evinizin bir parçası olan hemen her eşyaya bağlanabileceğinden yukarıda bahsetmiştik. Bu, farklı odalardaki ekranlar ve hoparlörler için de geçerli. Örneğin müzik dinlerken farklı bir odaya geçerseniz ve o odada hoparlörler varsa müziği onlardan dinlemeye başlıyorsunuz. Benzer şekilde, salonda izlemeye başladığınız bir filmi kaldığınız yerden izlemeye yatak odanızda devam edebilirsiniz. Akıllı ev sisteminiz ayrıca evinizdeki tüm hoparlörleri kullanarak tam anlamıyla “surround” bir deneyim sağlayabiliyor. Google ve Amazon tarafından üretilen ve sesli komutlarla çalışan akıllı ev cihazları bu özelliğe sahip ve tuşlara basmanıza bile gerek yok. Bu cihazlar sizi sürekli takip edebiliyor ve sesler ile görüntüleri bulunduğunuz odaya yönlendirebiliyorlar.

Sesli Komutlar Verin

Akıllı ev teknolojilerinin en iyi özelliklerinden biri de onlardan yararlanmak için uzaktan kumandaya ihtiyaç duymamanız. Yani artık kumandayı kaybetmekten korkmanıza gerek yok. Evde olmadığınız zamanlarda komutlarınızı bir mobil uygulama üzerinden verebilirsiniz. Evdeyken de sadece sesinizi kullanabilirsiniz, herhangi bir düğmeye basmanız gerekmiyor. Bir odada otururken sesli komutla arkadaşlarınızı aradığınızı ve onlarla konuşmaya başladığınızı hayal edin. Oturduğunuz yerden kalkmanız veya telefonunuzu kullanmanız gerekmiyor. Akıllı ev sistemi, eller serbest görüşme yapmanızı sağlıyor ve bunun için akıllı TV’lerinizi bile kullanabiliyor. Yani sadece sesli değil görüntülü görüşmeler de yapabilirsiniz.

Dahası, bunu her şey için kullanabiliyorsunuz. Yalnızca sesinizi kullanarak ışıklarınızı açmanız, perdelerinizi kapatmanız veya favori stream uygulamanızı başlatmanız mümkün. Bu heyecan verici teknolojinin avantajları, satın aldığınız yazılımın yeteneklerine ve kullandığınız donanımın türüne göre değişiklik gösteriyor ancak her durumda hayatınızı kolaylaştıracağından ve daha keyifli hale getireceğinden emin olabilirsiniz.

Akıllı Ev İçin Ne Gerekiyor?

Artık akıllı evlerin sizin için ne yapabileceklerini biliyorsunuz. Peki, bir akıllı ev elde etmek için ne yapmanız gerekiyor? İşe, yukarıda bahsettiğimiz hub’lara erişim sağlayan ve onları uzaktan kontrol etmenizi sağlayan bir cihaz almakla başlayabilirsiniz. Amazon tarafından üretilen Alexa/Echo ve Google tarafından üretilen Nest, bu amaçla kullanılabilecek en popüler cihazlar arasında yer alıyor.

Bunları bir “yönetim merkezi” olarak düşünün. Amazon Alexa veya Google Nest’i, evinizdeki diğer tüm akıllı cihazlara hükmedebilmenizi sağlayan merkezler olarak kullanacaksınız. Dolayısıyla, artık evinize diğer akıllı cihazları eklemeye başlayabilirsiniz. Şunlarla başlamanızı öneririz:

Akıllı Hoparlörler : Sesli komutlar vermek için her odaya koymaya çalışın. Ne kadar çok koyarsanız medya oynatırken elde edeceğiniz deneyim de o kadar etkileyici olur.

: Sesli komutlar vermek için her odaya koymaya çalışın. Ne kadar çok koyarsanız medya oynatırken elde edeceğiniz deneyim de o kadar etkileyici olur. Akıllı Işıklar : Lambalarınızı Wi-Fi ağına bağlanabilen ve farklı renk tonları gösterebilen akıllı LED ampuller ile değiştirin.

: Lambalarınızı Wi-Fi ağına bağlanabilen ve farklı renk tonları gösterebilen akıllı LED ampuller ile değiştirin. Akıllı Priz : Tüm prizleri Wi-Fi ağına bağlanabilen akıllı prizler ile değiştirin.

: Tüm prizleri Wi-Fi ağına bağlanabilen akıllı prizler ile değiştirin. Akıllı Termostat: Kombinize bir akıllı termostat bağlayın ve Wi-Fi ağınıza bağlanmasına izin verin.

Kombinize bir akıllı termostat bağlayın ve Wi-Fi ağınıza bağlanmasına izin verin. Akıllı TV: Kolayca uygulama bulabilmeniz ve yükleyebilmeniz için Android tabanlı bir TV seçin.

Kolayca uygulama bulabilmeniz ve yükleyebilmeniz için Android tabanlı bir TV seçin. Akıllı Güvenlik Kameraları : Wi-Fi ağınıza bağlanabilen kameralar seçmeniz yeterli olacaktır.

: Wi-Fi ağınıza bağlanabilen kameralar seçmeniz yeterli olacaktır. Akıllı Zil: Kapınıza mikrofona, kameraya ve hoparlöre sahip olup Wi-Fi ağınıza bağlanabilen bir akıllı zil yerleştirin.

Kapınıza mikrofona, kameraya ve hoparlöre sahip olup Wi-Fi ağınıza bağlanabilen bir akıllı zil yerleştirin. Akıllı Sensörler: Duman ve gaz dedektörlerini internete bağlanabilen yeni modeller ile değiştirin.

Bunlar, yukarıda bahsettiğimiz akıllı ev avantajlarının büyük bir kısmını elde etmenizi sağlayacaktır. Buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi gibi cihazları internete bağlanabilen yeni modellerle değiştirirseniz onlara da uzaktan erişebilirsiniz. Bütçenize göre, perdelerinizi otomatik olarak açıp kapatabilecek bir motorize sistem de satın alabilirsiniz. Akıllı ev teknolojileri, parça parça satın alınıp kurulabildikleri için bütçenize ve isteklerinize uyum sağlayabiliyor. Her halükârda, Wi-Fi ağınıza, yani internete bağlanabilen her eşyayı akıllı evinizin bir parçası haline getirebileceğinizi ve hub’ınız aracılığıyla uzaktan kontrol edebileceğinizi unutmayın.