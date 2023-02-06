Alan Adı (Domain) Nedir?

Web sitesi oluştururken karşınıza çıkabilecek ilk ve en önemli adım bir domain sahibi olmaktır. Türkçe’de domain, alan adı kavramı ile bilinmektedir. İnternet kullanıcılarının web sitenizi bulması için gerekli olan bir unsurdur. Web sitelerini internet ortamında bulmak için IP adresleri bilinmelidir. IP adresi karmaşık bir yapıya sahip olduğundan internet kullanıcılarının akılda tutması kolay olmayabilir. Domain adı, IP adresleri ile ilişkilendirilerek kullanıcıların kelime ya da kelime öbeklerinden oluşmuş alan adları ile daha kolay arama yapılmasını sağlamaktadır. Alan adı ve uzantısı tarayıcının arama çubuğuna yazıldığında doğrudan web sitesine yönlendirme yapılır.

Domain adları web sitelerine özel olarak belirlenir. Her web sitesinin tek bir domain adı bulunur. Bu nedenle bir domain ile birden fazla web sitesi oluşturulması mümkün değildir. Dijital ortamdaki kimliği oluşturan domain adı almak istediğinizde domain sorgulaması yapmanız gerekir. Bu sorgulama sonucunda domain adının başkası tarafından alınıp alınmadığını kontrol ederek satın alma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Domain adları belirli bir süre satın alınabilir. Örneğin, bir yıllık bir süre için ödeme yaptığınız domain adını süre tamamlandığında ya yeniden ödeme yaparak kullanmaya devam edebilirsiniz ya da kullanımı sonlandırabilirsiniz. Domain adı iki öğeden oluşmaktadır. Bunlardan biri, kişi ya da kurumun adı diğeri ise domain uzantısıdır. Domain uzantısı kullanım alanına göre farklılık göstermektedir. Eğitim kurumları, sivil kuruluşlar, bireysel ve kurumsal web siteleri gibi farklı amaçla açılan web sitelerinin uzantıları da farklılık gösterir.

Domain Uzantıları Nelerdir?

Web sitesi oluştururken domain alma işlemlerinde domain uzantısı da seçmelisiniz. Domain uzantısı seçerken web sitesini hangi amaçla kullanacağınızı göz önünde bulundurmalısınız. Bu seçimi yapmadan önce domain uzantılarının kimler tarafından kullanıldığı ve ülkemizde hangi uzantının sıkça tercih edildiğini inceleyelim. Domain uzantıları ve kullanım alanlarını şu şekilde incelemek mümkündür:

.tr: Türkiye için kullanılmaktadır.

Türkiye için kullanılmaktadır. .com: Ticari ve şahıs kuruluşları için kullanılan domain uzantısıdır. Ülkemizde en çok kullanılan uzantılardan biridir.

Ticari ve şahıs kuruluşları için kullanılan domain uzantısıdır. Ülkemizde en çok kullanılan uzantılardan biridir. .net: Servis sağlayıcısı ya da ağ bağlantıları için kullanılır. Network kelimesinin kısaltmasıdır. Ülkemizde en sık kullanılan domain uzantıları arasındadır.

Servis sağlayıcısı ya da ağ bağlantıları için kullanılır. Network kelimesinin kısaltmasıdır. Ülkemizde en sık kullanılan domain uzantıları arasındadır. .org: Kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları, dernekler ve vakıflar için kullanılan domain uzantısıdır.

Kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları, dernekler ve vakıflar için kullanılan domain uzantısıdır. .info: Bilgi içerikli web siteleri oluştururken kullanılması gereken uzantıdır. Hem bireysel web sitelerinde hem de kurum özelinde oluşturulan web sitelerinde kullanılabilir.

Bilgi içerikli web siteleri oluştururken kullanılması gereken uzantıdır. Hem bireysel web sitelerinde hem de kurum özelinde oluşturulan web sitelerinde kullanılabilir. .edu: Yüksek Öğrenim Kurumuna bağlı eğitim kuruluşlarının kullandığı domain uzantısıdır.

Yüksek Öğrenim Kurumuna bağlı eğitim kuruluşlarının kullandığı domain uzantısıdır. .gov: Hükümet tarafından kullanılmaktadır.

Hükümet tarafından kullanılmaktadır. .name: Gerçek kişi isimleri ile oluşturulan web siteleri için kullanılır.

Gerçek kişi isimleri ile oluşturulan web siteleri için kullanılır. .travel: Seyahat acenteleri ve hizmetleri için kullanılmaktadır.

Seyahat acenteleri ve hizmetleri için kullanılmaktadır. .shop: E-ticaret siteleri ve alışveriş yapılan web siteleri tarafından kullanılır.

Domain Satın Alma Aşamasındaki Önemli Kriterler

Alan adı seçimi yapılırken göz önünde bulundurulması gereken bazı hususlar vardır. Alan adının doğru ve etkili bir şekilde seçilmesi web sitesinin ziyareti sayısının artmasına ve dolayısıyla marka bilinirliğinin de yükselmesine neden olacaktır. Özellikle e-ticaret siteleri için alan adı seçerken aşağıda belirtilen hususlara özen gösterilmelidir. Alan adı seçimi yaparken dikkat etmeniz gereken hususlar ise şu şekildedir:

Domain seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken en temel husus web sitesinin içeriğidir. İçerik ile uyumlu olacak kelime ve kelime öbeklerinden oluşan domain seçimi yapılmalıdır. Domain seçimi yapılırken seçilen kelimeler net, anlaşılır ve açık olmalıdır. Özellikle seçtiğiniz domain adının yazımı ve telaffuzu kolay kelimelerden oluşmasına dikkat etmelisiniz. Alan adı ve uzantısı ile arama yapılacağından internet kullanıcıları tarafından akılda kalıcı ve unutulmayan bir içeriğe sahip olmalıdır. Kafa karıştırıcı ve yazım yanlışının fazla yapıldığı kelimeler tercih edilmemelidir.

Domain adınız markanızı temsil etmektedir. Bu nedenle, marka kimliğini yansıtacak bir ad belirlemelisiniz. Domain adı belirlerken alanınız ile ilgili anahtar kelimeleri de kullanabilirsiniz. Bu sayede kullanıcılar web sitesi adresinizi bilmeseler dahi bu anahtar kelime sayesinde arama sonuçlarında web sitenizi görerek ziyaret edebilirler.

Doğru alan adı seçimi kadar domain uzantı seçiminin de doğru olması oldukça önemlidir. Uzantı seçimi yaparken dikkat edilen iki husus vardır. Birincisi algı diğeri ise fiyatlandırmadır. İnsanların güvenini kazanmanız için daha çok “.com” uzantılı web siteleri oluşturmanız gerekebilir. Yapılan araştırmalar sonucunda “.com” uzantılı web sitelerinin daha çok akılda kalıcı olduğu ve güvenli bulunduğu tespit edilmiştir.

Alan adı seçiminde akılda kalıcılığı zorlaştıracak noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. Kelimeler arasına kullanılan nokta, tire veya eğik çizgi gibi işaretlerin hatırda kalması Bu durum web sitesinin trafiğinin düşmesine ve dolayısıyla ziyaret kaybına neden olabilir.

Bu hususlara dikkat edilmediği takdirde web sitesinin trafiğinde azalma olacağından verimlilik düşebilir ve rakip sitelerin ziyareti ve kar oranlarında artış görülebilir. Bu nedenle, domain seçimi yapılırken uzman kişilerden yardım almak sizin için önemli bir avantaj sağlayacaktır. Natro, profesyonel uzman kadrosu ile ihtiyacınız olan domain adını belirleme ve sonrasındaki tüm aşamalarda size yardımcı olarak doğru alan adı seçimini yapmanızı sağlar.

Domain Sorgulama Nasıl Yapılır?

Alan adı satın alma işleminin yapıldığı firmaya bağlı olarak farklı servis sağlayıcılarından domain sorgulaması yapılabilmektedir. Natro üzerinden domain satın aldığınızda “Whois Sorgulama” sağlayıcısı ile domain bilgileri sorgulanabilir. Bu site üzerinden yapılan sorgulama sonucunda sorgusu yapılan domain hesabı daha önce satın alındı ise; kaydedildiği tarih, sona ereceği tarih, kaydedilen firma bilgileri, kaydeden kişinin adı, adresi, telefon numarası ve e-posta adresi gibi pek çok bilgi sunulur.

Whois üzerinden domain kayıt bilgileri gizlenerek Natro üzerinden satın alınan domain hesaplarının gizliliği de korunabilir. ICANN kuralları doğrultusunda domain sorgulaması yapıldığından sorgulama esnasında istenilen tüm bilgilerin eksiksiz bir şekilde iletilmesi gerekir. Domain satın alma ve sorgulama işlemleri hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için Natro’yu ziyaret edebilirsiniz.