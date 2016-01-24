Arduino Robotik Malzemeler ve Elektronik Hobi Projelerinin Malzemeleri Motorobit.com’da

Elektronik hobi projeleri ve Arduino robot malzemeleri için ihtiyacınız olan her şey bir tık ötenizde...

Bilimsel akademik projeler, okul ödevleri, endüstri sektörü ve robotik yarışmalar için tasarlanan robot, model araba ve model uçak gibi RC araçlar, drone, robotlar için birçok roboto malzemesi ve yardımcı ekipman gerekiyor. Motorobit; online mağazası Motorobit.com’da robot yarışları, okul ödevleri ve bilimsel projelerin en çok ihtiyaç duyulan robot kiti, motor, sensör, kablosuz haberleşme modülü çeşitlerine ve prototip projelerinde kolaylık sağlayan breadboard kartı, kablosuz klavye mouse gibi Raspberry Pi aksesuarlarına yer veriyor. Motorobit.com sayesinde robotik projeler ve hobi etkinlikleri yarım kalmadan zamanında tamamlanıyor.

Elektronik teknolojisini ve robotik teknolojileri yakından takip eden Motorobit.com; DC motorlar, prototipleme ve lehimleme ekipmanları, elektronik motor devreleri, sensörler, fanlar, kablosuz haberleşme modülleri, güç kaynakları, lipo pil çeşitleri ve aksesuarları, hava ve sıvı pompaları, kolay kurumlu ve Raspberry Pi işletim sistemi ile uyumlu Raspberry Pi aksesuarları, 3d yazıcı parçaları gibi ürün seçenekleri sunuyor.

Motorobit.com; müşterilerinin projelerini zamanında tamamlamaları ve tasarım sorunları ile karşılaşmamaları için ürün tedariğini hızlı ve güvenli bir şekilde sağlıyor.

Arduino Setleri Motorobit’te

Robotik teknolojilerin online mağazası Motorobit.com’da robotik çalışmaların bilgisayar üzerinden programlanarak robot işlevlerini kontrol altına almaya yarayan bir platform olan Arduino parçaları da bulunuyor. Robotların motor sürme, kablosuz haberleşme, ışık yakıp söndürme gibi işlevlerini yerine getirmesinde rol oynayan Arduino; akıllı ev sistemleri, drone projeleri, 3d yazıcı teknolojisi gibi geniş bir alanda kullanılabiliyor. Motorobit.com web sitesinde; Arduino motor sürücü, Arduino kamera modülü, Arduino nano sensör çeşitleri ve Arduino’ya ek özellikler kazandıran Arduino motor sürücü shield, Arduino müzik shield, Arduino sensör shield, Arduino çok fonksiyonlu shield gibi kart seçenekleri de yer alıyor. Motorobit, Arduino Uno model robotik malzemeleri de adrese kadar gönderiyor.

Projelerinizi Motorobit.com web sitesinde yer alan robotik malzemeler, elektronik devre ekipmanları ve motor malzemeleri ile kolay ve hızlı bir şekilde hayata geçirebilirsiniz. Hemen Motorobit’in online mağazasını ziyaret edin, ihtiyacınız olan robot ve motor ekipmanlarını en uygun fiyatlarla satın alın.