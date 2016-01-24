Armada Yazılım ile Tasarımdan Üretime Entegre Çözümler!

Armada Yazılım, zamanın ötesindeki vizyonu ve çalışmalarıyla Türkiye çapındaki tüm imalatçılara ve tasarımcılara yazılım çözümleri ulaştırmayı, tasarım ve imalat süreçlerini hızlandırmayı, maliyetlerini düşürerek kazançlarını artırmalarına yardımcı olmayı hedefler.

Armada Yazılım, zamanın ötesindeki vizyonu ve çalışmalarıyla Türkiye çapındaki tüm imalatçılara ve tasarımcılara yazılım çözümleri ulaştırmayı, tasarım ve imalat süreçlerini hızlandırmayı, maliyetlerini düşürerek kazançlarını artırmalarına yardımcı olmayı hedefler.

Mottosu “Minimum iş gücü, maksimum kazanç!” olan Armada Yazılım, Ocak 2009 itibarıyla dünyada ve Türkiye’de en çok kullanılan CAD yazılımı üreticisi Dassault Systemes SolidWorks Corp.’un SOLIDWORKS® Türkiye Distribütörü seçilmiştir ve CAD & CAM sektöründe verdiği eğitimler, workshop’lar, webinar’lar, ücretsiz DVD gönderimi hizmetleri ve teknik destek ve satış sonrası hizmetleri ile müşteri memnuniyetini birinci öncelik olarak almaktadır ve bunun bir yansıması olarak 2017’de Türkiye’nin en başarılı SOLIDWORKS distribütörü seçilmiştir.

SOLIDWORKS® ile birlikte pek çok yazılımı da sunan Armada Yazılım’ın diğer ürünleri GIBBSCAM, WORKNC, CAMWORKS, QFORM ve MARKFORGED’dur. Bu çeşitlilik ile tasarımcılar ve mühendisler birden çok disiplinden kolaylıkla yararlanarak, tasarım döngüsünü kısaltabilir, üretkenliği artırabilir ve yenilikçi ürünleri pazara hızla sunabilirler. SOLIDWORKS yazılımlarının firmanızda en verimli şekilde kullanılmasını sağlayan hizmeti, Bakım Anlaşması hizmeti ile ise yeni sürümlerine ve yükseltmelerine, canlı teknik desteğe, kapsamlı çevrimiçi kaynaklara ve geliştirme talebi ayrıcalıklarına anında erişmenizi sağlayarak güncel kalmanıza, rekabet gücünüzü korumanıza ve Yatırım Getirinizi artırmanıza yardımcı olur.

Armada Yazılım‘ın yazılım ekibi sayesinde size özel geliştirilen makrolar ile SOLIDWORKS®, firmanıza, tasarımlarınıza ve üretim stratejilerinize göre özelleşebiliyor. Mühendis ve tasarımcıların hayatını kolaylaştıran tüm ürünlerden kısaca bahsetmek gerekirse;

GIBBSCAM, her tür CNC makinesi için komple CAM çözümü üretir ve gelişmiş takım yollarıyla, hatasız postprocessor ile parçaları daha hızlı programlama ve kısa işleme süreleri sunar.

WORKNC, “Tek Tuşla CAM” mantığına en yakın yazılım olarak bilinmektedir. Otomatize edilmiş ve verimli takım yolları ile daha kısa işleme süreleri, daha uzun takım ömrü, mükemmel yüzey kalitesi, hızlı ve kolay kullanımı sayesinde üretim verimliliğini arttırmayı hedefler.

CAMWORKS, katı modellerden kalıplanmış parçalar üretmeye yönelik sınıfının en iyisi, yeni jenerasyon bir CNC programlama çözümüdür. Tasarım güncellemeleri nedeniyle zaman alıcı CAM sistemi yeniden işlemesini ortan kaldıran CAMWorks, değişiklikleri otomatik olarak parça modele uyarlayan ilişkisel işleme sunar.

QFORM, metal şekillendirme proseslerinin simülasyonlarını, hızlı ve gerçeğe en yakın şekilde gerçekleştirebileceğiniz profesyonel bir yazılım programıdır.

MARKFORGED ise, güvenirlilik ve kullanım kolaylığı alanlarında 3D printer sayesinde mükemmel gelişmeler sağlayarak, tüm tasarım ve üretim sistemlerini geliştirmenizi sağlar ve dünyada ilk ve tek karbon fiber parçalar basabilen 3D baskı sistemidir.

Kısacası Armada Yazılım daima belirttiği gibi, “tasarımdan üretime” mühendis ve tasarımcıların hayatını kolaylaştırmak ve profesyonel çözümler sunmak üzere hizmet vermektedir ve vermeye devam edecektir.