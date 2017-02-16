Capcom’dan yeni oyunlar geliyor

Capcom fanları yeni haberlere sevinebilir. Japon devi Capcom, Resident Evil 2’nin oyun motorunu kullanarak ‘yeni oyunlar’ geliştirdiklerini söyledi.

RE motoru; Resident Evil 7, Resident Evil 2 remake ve hatta Devil May Cry’ın başarısının arkasındaki en önemli nedenlerden biri. Motor, Capcom’a ait birçok markanın geliştirilme süresinde büyük rol oynadı ve gelecek oyunlarda da tercih edilecek gibi gözüküyor.

Capcom, bir soru & cevap etkinliği sırasında “Bu mevcut donanım üretimi sırasında RE motorunu kullanarak geliştirdiğimiz oyunlar büyük beğeni topladı ve bu motorun yapımının ilk aşamalarından itibaren, yeni nesil gelişimi göz önünde bulundurarak arttırma yeteneğini koruduk” şeklinde yanıt verdi. “Dolayısıyla RE motorunu, yeni nesil oyun yaratmaya katkıda bulunacak güçlü yönlerimizden biri olarak görüyoruz.”

Capcom’un Nintendo Switch için çıkış yapmaya hazırlanan birden fazla Resident Evil oyunu varken, gelecek olan diğer oyunlar hakkında henüz fazla bir bilgi yok. Capcom’a ait oyun çıkışı sıralamasında en yakın olarak Eylül ayında piyasaya çıkacak olan, Monster Hunter World: Iceborn bulunuyor. RE motoruyla geliştirilecek diğer oyunlar, PlayStation 5’in çıkışı için de saklanıyor olabilir.

Önümüzdeki E3 konferansında bir Resident Evil 8 duyurusu görmemiz de mümkün.