Çeviri Uygulaması iOS 14’te Nasıl Kullanılır?

iOS 14, Apple’ın bugüne kadarki en büyük güncellemelerinden biridir ve birçok heyecan verici özelliği beraberinde getirir. Şu anda 11 dil desteğiyle birlikte gelen ve kullanıcıların metni farklı dillere çevirmesine olanak tanıyan yeni bir Çeviri Uygulaması sunar. Birisi yeni bir ülkeye seyahat ederken ve farklı bir dil konuşan insanlarla sohbet etmek istediğinde birçok insanla iletişim kurmak için kullanılabilir.

Daha önce pek çok kullanıcı, bunu yapmak için ücretli abonelik tabanlı üçüncü taraf uygulamalarına güveniyordu, ancak iOS 14’te Çeviri’nin piyasaya sürülmesiyle, sonunda bu uygulamaları kaldırabilir ve paralarından tasarruf edebilirler. Buna ek olarak, Google Çeviri de pek çok kişi tarafından kullanılıyordu ve şimdi Apple’ın bu yeni Çeviri Uygulaması ona zorlu bir rekabet getirecek.

Çeviri uygulaması ayrıca, kullanıcıların oynat düğmesine basarak metinlerini gerçek konuşmaya dönüştürmelerine olanak tanır. Bu harika özellik, yeni diller ve telaffuzlar öğrenmek için de kullanılabilir. Uygulama herhangi bir sorun olmadan çevrimdışı çalışır ve bu yazıda, Çeviri uygulamasını iOS 14’te nasıl kullanacağınızı göstereceğiz. Daha fazla beklemeden başlayalım.

Çevrimiçi Çevir’i Kullanma

Apple Translate uygulaması çevrimdışı çalışır ancak iPhone’unuzdaki tüm dil paketlerini indirmenizi gerektirir, bu da zaman alıcı hale gelir ve çok yer kaplar. Bu nedenle, WiFi sorunları olmayan veya uygun ağ kapsama alanı olmayan bir bölgedeyseniz, metninizi seçtiğiniz farklı bir dile dönüştürmek için Çevir Uygulamasını çevrimiçi olarak kullanabilirsiniz. Nasıl yapıldığını görmek için aşağıda verilen adım adım talimatlara göz atın.

1. Adım: iOS 14 cihazınızda Çeviri Uygulamasını açın ve metninizi çevirmek istediğiniz dili seçin.

2. Adım: “Metni Girin” bölümünde, farklı bir dile dönüştürmek istediğiniz cümleyi veya kelimeyi yazın.

3. Adım: Klavyenizdeki Git düğmesine basın ve metniniz seçtiğiniz dile çevrilecektir. Çeviriyi duymak için oynat düğmesine de basabilirsiniz.

Sesi Kullanma

Karşınızdaki kişinin söylediği her şeyi yazarak sohbet ederken yorucu ve zaman alıcı hale gelebilir, dolayısıyla bundan kaçınmak için Çeviri Uygulaması, konuştuğunuz her şeyi çevirmenize izin veren bir özellik ile birlikte gelir. Bunu kullanmak için yapmanız gereken tek şey:

1. Adım: iOS 14 cihazınızda Çeviri uygulamasını açın.

2. Adım: Metninizi çevirmek istediğiniz dili seçin.

3. Adım: Mikrofon düğmesine dokunun ve mesajınızı yüksek sesle söyleyin. Uygulama erken aşamalarında olduğundan, bazen ne söylediğinizi algılamayabilir. Senin için de durum buysa, işlemi tekrar et ve cümlesini tekrar söyle.

4. Adım: Cümlenizi tamamladığınızda Çeviri uygulaması, söylediklerinizi otomatik olarak çevirecektir. Çevrilen cümleyi tekrar duymak isterseniz oynat düğmesine basabilirsiniz.

Çevrimdışı Kullanma

Artık Çeviri Uygulamasını nasıl kullanacağınızı öğrendiğinize göre, Uygulamayı İnternet olmadan nasıl kullanabileceğinize bir göz atalım. Çevrimdışı Çevir’i kullanmak, sabit bir İnternet Bağlantınızın veya WiFi bağlantınızın olmadığı ve bir şeyi çevirmek veya dilinizi anlamayan biriyle sohbet etmek istediğiniz yerlerde kullanışlı olabilir. Uygulamayı çevrimdışı kullanmak için iOS 14 cihazınızda dil paketlerinin yüklü olması gerekir, bu nedenle seyahate çıkmadan önce bunları yüklediğinizden emin olun. Nasıl yapıldığını görmek için aşağıdaki talimatlara bir göz atın.

1. Adım: iPhone veya iPad’inizde Çeviri uygulamasını açın.

2. Adım: Sağ Üst köşeden Dil bölümüne dokunun ve “Kullanılabilir Çevrimdışı Diller” bölümüne gidin.

3. Adım: Metninizi çevirmek istediğiniz dili indirin ve Çeviri Uygulamasını İnternet bağlantısı olmadan çevrimdışı kullanabilirsiniz.