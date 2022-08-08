Çin’de Seyahat Etmek İçin Olmazsa Olmaz 6 Ücretsiz Uygulama



Çin’de seyahat ederken kullanılabilecek çok sayıda ücretsiz uygulama vardır. Bu uygulamaları telefona indirip pratik bir şekilde kullanmaya başlamak mümkündür. Ama öncesinde bu uygulamaların ne işe yaradığını öğrenmek gerekir.

WeChat

Akıllı telefonlar, Çin’de kullanılacaksa ya da sadece birkaç gün için burada olunacaksa, WeChat programının indirilmesi önerilir. Bu uygulama Çin’in hemen her yerinde yoğun olarak kullanılır. Genel olarak sosyal medyada arkadaş amaçlı kullanılır. Fakat bu özelliğinin dışında son derece başarılı bir iletişim aracı olarak da kabul edilir. Bu uygulama ile İngilizce mesaj gönderimi vardır. Aynı zamanda Çince olarak da geri gönderilebilir. Bu sayede yazışmaların % 90’ını anlamak mümkün hale gelir.

Çin’de özellikle uzun süre kalmayı planlayan kişiler, WeChat son derece avantajlı bir uygulamadır. Burada yaşayan kişiler, banka hesaplarını kurup WeChat içindeki cüzdan işlevine rahatlıkla bağlayabilirler. Bu uygulama ile çok sayıda ödeme de yapılabilir.

DiDi



Ülkemizdeki Uber’in Çin versiyonu olarak bilinen DiDi uygulaması, son dönemlerde fazlasıyla popüler bir haldedir. Uygulamada aynı zamanda bisiklet paylaşım sistemi de bulunur. Bu sayede bisiklet seven kişiler için de son derece avantajlıdır. Uygulamanın İngilizce sürümünün bulunması, kullanıcılara ekstra kolaylık sağlar. Daha rahat şekilde ulaşım sağlanabilecek yöntemler için Uber’in Çin versiyonu olan DiDi uygulamasının kullanılması tavsiye edilir.



DiDi, özellikle son zamanların en iyi mobil uygulamaları arasında ilk sıralarda yer alır. Son derece iyi ve kullanışlı bir sisteme sahiptir. Bununla beraber sorunsuz şekilde çalışır. Özellikle Pekin ya da Şanghay gibi büyük şehirlerde bu popüler mobil uygulamayı kullanan kişilerin, ulaşım için beş dakikadan fazla beklemeyecekleri garantidir.

CityWeekend



CityWeekend, son derece harika bir uygulamadır. Suzhou, Pekin, Shenzhen, Şanghay ve Guangzhou için oldukça rahat bir şekilde kullanılabilir. Hatta bu uygulama sayesinde birden çok uygulama indirmeye ihtiyaç dahi kalmaz. Uygulamayı şehir içinde kullanım amaçlarına göre değiştirmek mümkündür. Antika pazarı ya da yüzme havuzu gibi mekanların yanı sıra nerelerde yemek yiyip içileceğini bulmak için de bu kusursuz uygulamadan faydalanılabilir. Uygulama listesi, işlemleri Çince olarak göstermek adına kullanıcılara bir işlev verir. Bu sayede kullanım sırasında herhangi bir zorlanma yaşanmaz.

Hello Bike



Bisiklet paylaşım uygulaması olarak bilinen Hello Bike, aynı zamanda Çin’de kolay ve rahat ulaşım imkanı sunar. Bu uygulama, dünya çapında bilinen benzer sistemlerden daha farklı bir çalışmaya sahip. Hello Bike ile alınan bisikleti belli bir istasyonda bırakmak zorunda kalınmaz. Bu özelliği açısından da son derece pratik ve kullanışlı bir uygulama olarak öne çıkar.



Çin sokaklarında gezerken bir bisiklet görüldüğü zaman kodu okutmak yeterli olur. Bundan sonrasında kişiler işleri bitene kadar kullanıp diledikleri yerde bırakabilirler. Çin’deki büyük şehirlerde bu tip bisikletler neredeyse her yerde görülür. Özellikle son dönemlerde bu tip uygulamalar Pekin gibi büyük şehirlerde ekstra popüler hale gelmeye başladı. Çin’de bisikletle trafiğe çıkmaktan korkan kişiler metro ya da daha farklı toplu taşıma araçları için de bu uygulamadan yardım alabilirler.

Çin Hava Kalitesi Endeksi



Beğeni kazanan bu sistem, özellikle Çin’de yaşayan kişiler için son derece popüler bir uygulama olarak bilinir. Çin’de ya da yakın büyük şehirlerde Hava Kalitesi Endeksi (AQI) büyük avantaj sağlar. Çin’in pek çok kısmında hava kirliliği kötü olur. Gün içinde yapacağınız aktiviteler için durunun uygun olup olmadığını anlamak adına AQI endeksi güvenle kullanılabilir.



Uygulama, kişilerin bulunduğu konumdaki yerel AQI’yi gösterip hava durumu uygulamalarına benzeyen bir şekilde çalışır. Uygulama sistemi girişine şehirler de eklenebilir. Bu sayede seyahat edilecek diğer yerlerin da AQI’si takip edilebilir.

Waygo



Waygo uygulaması, Çince kelimeleri yakalayıp İngilizceye çevirmek amacıyla sıklıkla kullanılır. Özellikle gezmek amacıyla Çin’e giden kişilere büyük kolaylık sağlar. Uygulama, bu işlem için telefondaki kamerayı kullanır. Çeviriler, yerel dile göre biraz kaba olabilir. Ancak yine de fikir sahibi olunmasını sağlar.



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