Egzersiz Yapmak İçin İdeal Mobil Uygulamalar

Gün içerisinde egzersiz yapmak ve sürekli hareket içerisinde olmak hepimiz için önemlidir. Günümüz koşullarında daha yavaş ve sakin bir yaşam sürüyoruz. Bu da eklemler için son derece zararlıdır. Bu yazımızda egzersiz yapmak için ideal mobil uygulamalar hakkında bilgiler vereceğiz.

Bu mobil uygulamalar sayesinde gün içerisinde ne kadar adım attığınızda tutunda kendinize özel olarak yapabileceğimiz egzersizleri tanımlayabilirsiniz.

Nike Training Club

Spor markaları denildiği zaman akla gelen ilk isim çoğu zaman Nike oluyor. Bu uygulama sayesinde kişisel spor ihtiyaçlarınızı ve egzersiz ihtiyaçlarınızı rahatlıkla yapabiliyorsunuz.

Kendinize özel olarak oluşturacağınız egzersiz programları sayesinde günün her saatinde bu uygulama ile rahatlıkla formda kalabilirsiniz uygulama hem İOS sen de Android kullanıcıları için ideal olacaktır.

Freeletics

Kişiye özel antrenmanlar yapmak istiyorsanız bu uygulama sizin için ideal olacaktır. Ayrıca ağır egzersizler ve vücut ağırlığına dayalı bir çalışma istiyorsanız kesinlikle uygulama tam anlamıyla iş görecektir. Bu uygulama sayesinde sadece 15 dakika içerisinde evde rahatlıkla günlük egzersizleri yapabilir ve puan toplayabilirsiniz.

All Out Studio

Bu uygulamayı diğerlerinden ayıran en büyük özellik içerisinde binlerce antrenman videosu olmasıdır. Uygulama sayesinde kesinlikle her gün farklı antrenman videoları izleyerek aynı egzersizleri deneyebilirsiniz. Her platform için uygundur.

DownDog App Group

Yoga tarzı egzersizler hoşunuza gidiyorsa bu uygulamayı deneyebilirsiniz. Ancak uygulamanın kısmi ücretli olduğunu söylemekte yarar var. Uygulama sayesinde evde egzersiz yapmak yoga hareketlerini tekrarlamak çok kolay olacaktır.

Egzersiz yaparak hem sağlığınıza hem de kendinize harika bir spor yaşantısı sunabilirsiniz. Egzersiz yapmak için ideal mobil uygulamalar konumuzda sizlere bir çok egzersiz uygulama sunduk. Bu şekilde sizlerde en iyi uygulamayı seçebilir, uygulamaları her alanda kullanabilirsiniz.