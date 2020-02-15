En İyi Telefon Parçaları - Teknofeed.COM
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En İyi Telefon Parçaları

En İyi Telefon Parçaları
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Akıllı telefonunuzun markası her ne olursa olsun zaman geçtikçe telefon aksamlarında bozulmalar meydana gelmektedir. Bu bozulmalar telefonun bazen sisteminden bazen de donanımlarından birinin bozulmasından kaynaklanabilir. Bu gibi durumlarda telefonun parçalarını yenileriyle değiştirerek telefonunuzu kullanmaya devam edebilirsiniz. Sitemizde her model cep telefonu yedek parça bulabilirsiniz. Üstelik bu parçaların hepsi de markanın orijinal ürünlerindendir. Bu nedenle alacağınız ürünlerde asla sorun yaşamazsınız. Herhangi bir sorun yaşamanız halinde bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yedek Parçaları Çeşitleri

En İyi Telefon Parçaları

En İyi Telefon Parçaları

Telefonların yere düşmesinde ya da sıvı ile temasında iç aksamda bozulmalar oluşur. Bu bozulmaların tamir edilebilmesi için iç parçaların değişmesi gerekir. Sitemizde her çeşit bataryayı, cep telefonu ekranları, telefonların arka kapaklarını (cam – plastik), şarj giriş yerlerini ve ön camlarını bulabilmektesiniz.

Ayrıca bluzzer cinsi hoparlör, sesi açıp kapatmaya yarayan tuşların iç aksamları, sesin gitmesi için mikrofon ve iç kulaklıklara da sitemizden ulaşabilirsiniz. Telefonunuzun arka ya da ön kamerası fark etmeksizin tamamıyla orijinal kamera lenslerimiz de bulunmaktadır. Ayrıca her çeşit entegre kablo, sim kartların yuvaları da kategorilerimizde mevcuttur.

Satış Sonrası Garanti

Satış bittikten sonra da bizden yardım alabilirsiniz. Satın aldığınız parçalar firmamızda kontrol edildikten sonra kargolanmaktadır. Ancak parçaları bağladıktan sonra sorun yaşamanız ihtimaline karşı da garanti süresi içerisinde bize ulaşarak sorun bildirebilir ve yardım alabilirsiniz. Telefonların özellikle iPhone cihazların ana sayfaya dönmek için kullanılan home tuşlarının da satışı sitemizde devam etmektedir.

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