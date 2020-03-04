Facebook Messenger iOS Üzerinde Çalışıyor - Teknofeed.COM
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Facebook Messenger iOS Üzerinde Çalışıyor

Facebook Messenger iOS Üzerinde Çalışıyor
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Bugünden itibaren Facebook, Messenger’ın yenilenmiş bir sürümünü kullanıma sunuyor. Facebook, Messenger iOS, kullanıcılardan gelen yoğun şikayetler üzerine geliştiriliyor. Uygulama üzerinde çalışmalar sürdürürken, ilk sürüm Pazartesi itibariyle kullanıma sunuldu.

İki Kat Daha Hızlı Facebook Messenger iOS

Geliştirilen Facebook Messenger, eski sürümlere göre iki kat daha hızlı ve orijinal boyutun yalnızca dörtte biri olacak. Bu versiyon ile birlikte eski cihazlara sahip veya daha düşük bağlantısı bulunan alanlarda bile uygulamanın daha hızlı çalışacağı, indirileceği ve güncelleneceği anlamına geliyor.

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Facebook’tan Bir Açıklama Geldi

Facebook Messenger iOS Üzerinde Çalışıyor

Facebook Messenger iOS Üzerinde Çalışıyor

Facebook, yaptığı açıklamada, “Messenger’ın temel kodunu yüzde 84 oranında azalttık – 1,7 milyondan fazla kod satırından 360.000’e düşürdük ve özelliklerimizi yeni bir basitleştirilmiş altyapıya uyacak şekilde yeniden oluşturduk. Daha az kod satırı, uygulamayı daha hafif ve daha duyarlı hale getiriyor ve kolaylaştırılmış bir kod tabanı, mühendislerin daha hızlı bir şekilde yenilik yapabileceği anlamına geliyor.

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Bu arada Facebook Messenger’ın 1 milyardan fazla kullanıcısı bulunuyor. Uygulamanın bazı özellikleri, yeniden oluşturma sırasında geçici olarak kullanılamayacak. Ancak şirket çok kısa sürede bunları geri getirmek için çalıştığınıda bildiriyor. Facebook ayrıca, bu önlemin Messenger, WhatsApp ve Instagram’ı entegre etmeye yönelik bir gelecek yatırımı olduğunu bildiriyor.

Link: https://apps.apple.com/tr/app/messenger/id454638411?l=tr

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