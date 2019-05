Final Fantasy VII ne şekilde karşımıza çıkacak?

Yıllarca süren gecikmelere ve personel arasındaki kargaşalara rağmen, Square Enix, uzun zamandır beklenen Final Fantasy VII‘nin çeşitli bölümler şeklinde episodik olarak piyasaya sürüleceğini onayladı.

PlayStation One‘da tek bir halde yayınlanan orijinal versiyon, bu sefer episodik olarak yayınlanacak. Dün Sony’nin Play of State yayını sırasında efsanevi RPG’ye bir kez daha baktıktan sonra, Square Enix, muhtemelen E3’de Haziran ayında daha fazla bilgi geleceğini söyledi. İlk bölümün 2020’de geleceği beklenirken, diğer bölümlerin PlayStation 5 için gelebileceği söyleniyor. Final Fantasy VII, şu an yalnızca PlayStation 4 için duyurulmuş durumda.

Oyunun bölüm bazlı çıkış yapacak olması, neden yalnızca orijinal sürümün ilk başlarından görüntüler paylaşıldığını da açıklıyor. Buna rağmen hayranlar önümüzdeki ay yapılması beklenen resmi duyurudan sonra oyunla ilgili çok daha fazla görüntü ve materyal paylaşılmasını umuyor.

Final Fantasy VII‘nin yeniden yapımı ilk önce 2015 yılında E3’te, ardından kısa süre sonra 2015 PlayStation Experience’da gösterilmişti.