GİB e Arşiv Fatura nedir?
GİB e arşiv fatura, e fatura mükellef, olmayan kişi ve şirketlere gönderilen e fatura, e arşiv gibi bir elektronik fatura türüdür. E arşiv fatura elektronik ortamda ya da çıktı olarak ilgiliye gönderilebilir. E faturadan farklı olarak e arşiv fatura olarak oluşturulan faturalar, Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden alıcıya gönderilemez. E arşiv fatura uygulamasından faydalanmak isteyen kişi ve kurumların öncelikle e fatura mükellefi olması gerekir. Faturalar ay sonu Gelir İdaresi Başkanlığı’na rapor halinde gönderilir.
GİB e Arşiv Fatura uygulaması avantajları nelerdir?
Diğer elektronik fatura türleri ile hem benzerlik hem de farklılıkları bulunan e arşiv faturanın pek çok avantajı vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:
- E arşiv fatura sistem üzerinde oluşturulan dijital faturaların belirli bir süre saklanabilmesi özelliğini kullanıcılara sunar.
- E arşiv fatura belgesinde ‘İrsaliye yerine geçer.’ İbaresi yer alır. Bu da fiziki irsaliyeler gibi gerek taşıma gerekse sevk işlemlerinde kullanılabilmesini sağlar.
- Faturalama işlemlerinin gerçekleştirildiği e arşiv fatura üzerinde oluşturulan fatura belgelerinde fiziki olarak hazırlanmış belgelere göre hata tespiti çok daha kolaydır ve hata düzeltme pratik bir şekilde gerçekleştirilerek anlık olarak revize edilebilir. Bu sayede faturalama işlemindeki hata payı en aza indirgenir.
- Faturalama için gerek duyulan düzenleme, basım, arşivleme, gönderme gibi tüm sürecin daha hızlı gerçekleşmesini sağlar.
- E arşiv fatura oluşturulan faturaya elektronik ortam üzerinde e-posta ve ibraz yoluyla gönderim imkanı tanır.
- Fiziki faturalamada kağıt, mürekkep, baskı gibi katlanması zorunlu olan maliyetleri ortadan kaldırdığı için masraf en aza indirilir.
- Fiziki faturalamada kullanılan kağıt yoğunluğu israfa neden olduğu için e arşiv fatura doğa dostu bir biçimde bu israfın önüne geçer.
- Belgenin oluşturulmasından ilgiliye ulaştırılmasına kadar olan tüm süreç elektronik ortamda yöneltildiği için işlemler oldukça hızlı bir şekilde gerçekleştirilir.
- İşlem hızlılığı faturalama sonunda tahsil edilecek ücretin tahsilatının da hızlı olmasını sağlar.
- Arşivleme de dijital ortamda olduğu için mekan ve depolama masrafı ile evrak yoğunluğundan kaynaklanan karmaşanın önüne geçilir.