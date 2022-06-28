GİB e Arşiv Fatura nedir?

GİB e arşiv fatura, e fatura mükellef, olmayan kişi ve şirketlere gönderilen e fatura, e arşiv gibi bir elektronik fatura türüdür. E arşiv fatura elektronik ortamda ya da çıktı olarak ilgiliye gönderilebilir. E faturadan farklı olarak e arşiv fatura olarak oluşturulan faturalar, Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden alıcıya gönderilemez. E arşiv fatura uygulamasından faydalanmak isteyen kişi ve kurumların öncelikle e fatura mükellefi olması gerekir. Faturalar ay sonu Gelir İdaresi Başkanlığı’na rapor halinde gönderilir.

GİB e Arşiv Fatura

GİB e Arşiv Fatura uygulaması avantajları nelerdir?

Diğer elektronik fatura türleri ile hem benzerlik hem de farklılıkları bulunan e arşiv faturanın pek çok avantajı vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: