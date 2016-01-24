Google Fotoğraflar Güncellendi

Geçen hafta aldığı güncellemeyle Materyal Tasarım anlayışına kavuşan Google Fotoğraflar bu kez Android için güncelleme aldı. Google, yayınladığı son güncelleme ile beraber Fotoğraflar’a dayanabilir ekran desteği ve yedeklenmemiş fotoğraflarla ilgili yeni bir özellik ekledi. Böylelikle, Google Fotoğraflar Android için bir defa daha güncellenmiş oldu.

Google, Fotoğraflar uygulamasına getirmiş olduğu son güncelleme ile birlikte uygulamaya dayanabilir ekran desteği ve yedeklenmemiş fotoğrafları daha rahat görmenize olanak sağlayacak yeni bir arayüz ekledi.

Google Fotoğraflar sürüm notu ise şöyle:

“Fotoğraflarınız ve videolarınızın hangilerinin hemen hemen yedeklenmediğini görmenize, yedeklenecek öğeleri proaktif bir halde seçmenize yardımcı olacak yeni bir galeri görünümü kullanıma sunuldu. Ayrıca, Google Fotoğraflar‘ı dayanabilir cihazlarla uyumlu hale getirecek çeşitli iyileştirmeler yapıldı.”

İlk özellik olan yedeklenmemiş fotoğraflar özelliği şirketin iOS uygulamasında bir süredir kullanılıyordu. Bu güncelleme ile birlikte özellik Android cihazlara da gelmiş oldu.

İkinci ve önemli güncelleme ise uygulamaya karşı koyabilir ekran desteği kazandırıyor.

Samsung Galaxy Fold’un ABD Birleşik Devletleri’nde haftaya satışa sunulmasından önce gelen bu güncelleme Google’ın elini hızlı tuttuğunu ve şirketin dayanabilir telefonlara örutubet vereceğini gösteriyor.

Google Fotoğraflar’ın son sürümü şu an Android kullanıcıları için Play Store üzerinden indirilebilir durumda.

Google Kamera Öpücük Atma Özelliği

Yeni model telefonların piyasaya çıkmasıyla beraber Google Kamera uygulaması, Gece görüşü, En iyi çekim modu, Photobooth şeklinde bir takım yapay zeka destekli özellikler kazandı. Piyasaya çıkan güncelleme ile birlikte Google Kamera Öpücük Atma Özelliği gelmiştir.

Google Kamera Öpücük algılama sistemiyle yenilendi!

Photoboooth, Google Kamera’dan fotoğraf çekmek isteyen kullanıcılar için otomatik pozlama meydana getiren bir moddur. En güzel anlarınızı yakalayan ve kullanıcıları manuel olarak deklanşöre basmak zorunda bırakmayan bu özellik, yapay zekadan yararlanarak işlem yapar. Pixel 3 de yer alan öne bakan kameraları için tasarlanmış özellik, tek kişilik, iki kişilik ve çok kişili çekimler yapabilir. Google Kamera 6.2 megapiksel özelliği ile Photobooth’a öpücük algıma özelliği de eklendi. Böylece Kamera, Photobooth modundayken öpücüğü otomatikman algılayacak ve fotoğraf yada videoyu anlık olarak kaydedecek.

Photobooth böylece, iki özellik idrak etme özelliğine kavuştu. Bunlardan birincisi uzun süreden beri kullanınlan yüz mimiklerini tarama özelliğiydi. Şimdi ise öpücük idrak etme sistemi de suni zekaya eklenmiş oldu.

Google, dünyanın maksimum kullanılan bulut depolama hizmetlerinden olan Google Drive’ı güncelledi. Güncelleme ile beraber bir çok yeni özellik ve görsel değişimler kullanıcılara sunulmaya başlandı.

Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce dayanabilir ekranlı telefonlar gereken ilgiyi görecek mi? Google Fotoğraflar uygulamasını kullanıyor musunuz? Google Kamera da öpücük atmayı denediniz mi? Yorumlarda belirtebilirsiniz.