Hiç İz Bırakmadan İnternette Nasıl Dolaşılır?

Şirketler sizinle ilgili her şeyi öğrenmeye ve bu verileri reklam verenlere satmaya çalışırken, günümüzün web sitelerinde düzinelerce izleyicinin dikkatini çekmeden çevrimiçi (dijital) bir adım atmak zordur. İnternette büyük ölçüde anonim olarak gezmenizi sağlayan birkaç araç var.

1) Tarayıcı Gizli Modunu Kullanmak

Her tarayıcının bir özel veya gizli modu vardır. Bir gizli sekmeyi kapattığınızda, bilgisayarınızın ve internetin aslında göz atma oturumunu kaydetmediğini göreceksiniz.

Gizli mod web sitesi ziyaretlerinizin hiçbiri tarayıcınızın geçmişine kaydedilmez ve aramalar da depolanmaz.

Çerezler ve diğer yerel izleme verileri türleri de silinir. Bu nedenle, bir siteyi önce gizli modda ve ardından normal bir sekmede ziyaret ederseniz, söz konusu site, Google’da olduğu gibi önceki ziyaretiniz hakkında hiçbir bilgiye sahip olmayacaktır.

Yine de çevrimiçi ortamda anonim kalmak istiyorsanız, gizli mod sizi yalnızca yerel bilgisayarınız çalıştığı sürece gerçekten anonim tutar. İnternet servis sağlayıcınız (İSS), bilgisayarınızı ve ziyaret ettiğiniz siteleri tanıyabilir; işvereniniz ve devlet kurumları sizi dinliyor olabilir.

Facebook, Google ve diğer şirketler sizi birden çok sitede izler, böylece yalnızca bir hesapta oturum açsanız bile, diğer bağlı hesaplar hala çevrimiçi olarak neler yaptığınızı izleyebilir.

Gizli mod, göz atma etkinliğinizin bilgisayarınızı kullanan, onu çalan ya da ona gizlice giren diğer kişiler tarafından görünmez olmasını istediğinizde en iyi şekilde kullanılır. Yararlıdır, ancak iyi ve gerçekten anonim olmak için daha büyük bir görünmezliğe ihtiyacınız vardır. En iyi internet Tarayıcıları için buraya bakabilirsiniz.

2) Sanal Özel Ağ (VPN) Kullanmak

Konu internette anonim ve güvende kalmak olduğunda sahip olduğunuz en iyi araçlardan biri olan VPN, yani Sanal Özel Ağ programına girin. Bilgisayarınıza gelen ve giden verileri şifrelediği için halka açık Wi-Fi üzerindeyken özellikle kullanışlıdır.

VPN hizmeti bilgisayarınız ile VPN’in kendi sunucuları arasında gizli, kapalı bir tünel oluşturur. Bu sunucular dünyanın herhangi bir yerinde bulunabilir, bu nedenle VPN’ler konumlarını yanıltmak isteyen insanlar için popüler bir seçimdir.

İyi bir VPN sizi VPN şirketinin kendisi ve en kararlı bilgisayar korsanları veya kanun uygulayıcı kurumlar dışında hemen hemen herkesten anonim tutar. Bunu gizli mod oturumuyla birleştirdiğinizde çevrimiçi etkinlikleriniz oldukça iyi gizlenir, ancak normal hesaplarınıza ve hizmetlerinize giriş yapmakla ilgili önceki uyarılar hala geçerlidir.

Bütün bu özellikleri en iyi şekilde uygulayan bir VPN hizmeti olan NordVPN ucuzdur, oldukça hızlıdır ve kullanımı kolaydır. Ve şirket hayatınızın her şeyi doğru yapacağına bahse girmeden sadece bir gizlilik katmanı eklemek istiyorsanız, bu kullanıcı dostu bir seçenektir. İki yıllık hizmet için sadece 90 $ ödemeniz gerekir, Aylık hizmet bir ay için 12 dolardır. Buradan indirebilirsiniz.

60’tan fazla ülkede 5.400’den fazla sunucuya, isteyebileceğiniz veya istemeyebileceğiniz bir dizi özelliğe erişim elde edeceksiniz ve şirket Panama merkezli olduğu için verilerinizin veya eksikliğinin güvence altına alınması Durum ne olursa olsun verilerin ABD ve Avrupa yargı alanlarının dışındadır.

3) Tor Browser Kullanmak

Başlangıçta söylediğimiz gibi, internette tamamen anonim kalmak zor bir iştir. Ancak sağlam, gizlilik bilincine sahip bir VPN ve gizli mod oturumu ile geniş bir genel Wi-Fi noktası ağına ulaşarak çok iyi bir başlangıç yapabilirsiniz.

Bir veya iki çevrimiçi hesapta gerçekten oturum açmanız gerekiyorsa, izlenebilir olmasını istemediğiniz tüm etkinlikler için sahte kimlik bilgileri kullanmayı düşünün. Açıkçası bu, bazı sitelerde diğerlerinden daha kolay olacak, çünkü çoğu doğrulanmış bir e-posta adresi görmek isteyecek.

Anonimlik arayışınızda daha da ileri gidebilirsiniz. Tor tarayıcısı, internet etkinliğinizi dünyanın farklı yerlerinde geri döndürmek için çeşitli VPN tarzı özelliklerle birlikte gelir, bu da şirketlerin ve devlet kurumlarının sizi izlemesini zorlaştırır. Ancak hızdaki yavaşlamaya katlanmanız gerekecek.

Tüm bu korumalar olsa bile dikkatli olmalısınız. Herhangi bir kredi kartı veya banka kartı kullanmaktan kaçınmak, atabileceğiniz bariz bir adımdır. Buradan indirebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Instagram Rehber Özelliğini Getirdi başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.