IBAN Sorgulama, Öğrenme, Hesaplama - Teknofeed.COM

İBAN nedir?

İBAN ilk olarak Avrupa da hesaplar arası para transferinde olabilecek sıkıntıları ve karışıklıkların önüne geçmek için uygulanmaya konmuş standart hesap numarasıdır. IBAN kullanımı tüm dünyaya yayılmış ve kullanılmaya başlamıştır. İnsanlar birbirlerine hesap no yerine IBAN vererek para transferi güvenli bir şekilde sağlanmıştır.

IBAN Nedir detaylı bilgi için > https://www.bankalar.org/bilgi-merkezi/iban-nedir/

İBAN numarası ne işe yarar?

İBAN numarası bankalar arası para transferinde kullanılmaktadır. Ayrıca bankaların kendi şubeleri içinde kullanılır. IBAN bilgisi yazıldığında başka herhangi bir bilgi gerekmeksizin para transferi yapılabilir. Hızlı ve güvenli para transferi sağlamaktadır. IBAN yurt içi para transferinde kullanıldığı gibi yurt dışı para transferi için de kullanılmaktadır hatta yurt içi para transferi için kullanılan en önemli araçtır.

İBAN kaç haneli rakam ve harften oluşmaktadır.

IBAN iki harf her ülkenin kendi kodu olacak şekildedir kalan kısmı 24 rakam olarak toplamda 26 rakamdır. Hane sayısı zamanla değişecektir müşteri yoğunlaştıkça artması mümkündür. Banka müşterilerinin hesaptan transferlerde IBAN kullanımı çok önemli bir güvenlik ve pratiklik sağlamaktadır. Uzun harf ve rakamdan oluştuğu için daha kısa olan hesap numarası seçimi bazen karışıklığa ve hatalara neden olabilir.

IBAN sorgulama

IBAN sorgulayıp öğrenebileceğiniz yerler bankaların şubeleri, banka müşteri hizmetleri, İnternet bankacılığı ve mobil bankacılık kanallarından öğrenmeniz mümkündür. Bunların dışında IBAN sorgulamak ve öğrenmek mümkün olmaz kişiye özel bilgi olduğu için bankalar sadece hesap sahibi kişi ile paylaşmaktadır. Şubeye gitmeden anında mobil bankacılığa girdiğinizde ana hesabınızın alt kısmında bulunan 26 haneli hesap IBAN numarasıdır. Aynı şekilde İnternet bankacılığında da hesap numarası ile birlikte görebilirsiniz zaten hesap içine girdiğinizde IBAN yazısını göreceksiniz.

IBAN Sorgulama yapmak için > https://www.bankalar.org/iban-sorgulama-ogrenme/

IBAN hesaplama

IBAN hesaplama gereği neden duyulur bilinmez ancak hesaplamak isteyenler bankadaki şube kodu, müşteri numarası gibi bilgiler girilerek IBAN hesaplaması yapılır ancak bankalar zaten müşterilere tanımladıkları IBAN a çeşitli kanallardan ulaşmak kolay olduğu için şubelerden tedarik etmekte fayda vardır. Hesaplama yapılırken yanlı girilen bilgi daha sonraki tüm işlemlerde yanlışlar yapmanıza sebep olabilir.

IBAN banka ya da kredi kartlarında yazan numara mı?

IBAN bankaların verdiği herhangi bir banka kartı ya da kredi kartı üzerinde yazmamaktadır kartlarda bulunan on altı haneli numara banka kart numaralarıdır alışverişlerde bu numaraları kullanabilmeniz için yazılmıştır. IBAN numarası herkesin ulaşabileceği bir hesap numarası olmadığından ancak banka kanallarından ulaşabilirsiniz. Her bankanın ayrı IBAN numaralandırma yöntemi olabilir. Bunları bankaların tüm şube ve müşteri hizmetlerinden öğrenebilirsiniz.

Kaynak site: https://www.bankalar.org/