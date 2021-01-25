İnsanlara spor yapma olanağı sunuyorlar. Spor disiplinini, spor ahlakını öğretiyorlar. Burada bir tek oyuncu yetişmesine lüzum yok, bilgi sahibi taraftarlar, bir olasılık hakemler, bir olasılık spor yazarları yetişiyor. Buradan bir olasılık almış bulunduğu eğitimle çokça iyi, ahlaklı iş adamları yetişiyor. Bundan kaynaklı spor hakikaten insan gelişimi amacıyla çokça önemli bir unsur. Kulüpler alt yapılarıyla bir tek oyuncu değil, topluma sağlıklı, çalışkan bireyler yetiştirmek amacıyla varlar” diye konuştu. Hamza Hamzaoğlu, yerel takımın iyi bir çizgide bulunduğunu ifade ederek, “Oldukça genç bir kadromuz var. 10-15 sene daha bu nesil hizmet edecek. Şenol hocayla eş güdümlü yerel takımın çokça doğru ayrıntılar vbet sitesinde bir durumda ilerlediğini görüyorum. İkimiz de kulüpler olarak alt yapılarımızdan oyuncu yetiştirerek yerel takıma katkı sağlamaya çalışacağız. Hep birlikte Türk futbolunu hem Avrupa Şampiyonaları’nda hem de dünya kupalarında boy gösteren bir konuma getirmek halindeyiz.

Maalesef iç çekişmeler, kendi aramızdaki rekabetten kaynaklı birazcık bunu atladık. İnşallah bu andemiden ardından egolarımız törpülenmiş, birbirimize olan sevgimiz daha da artmış bir durumda yavaşlarız. Bir tek kendimizi düşünmez, karşımızdakinin de haklarını gözetiriz ve faydalı oluruz” dedi. Şu eleştiri durumda hepimiz evde kalsın. Lütfen hepimiz çokça duyarlı olsun. Bu topyekûn hareket ederek üstesinden gelebileceğimiz bir vaka. Telaş yapmayalım, en büyük çekince budur. Sakin kalalım, bilgiler vbet giriş sayfasında ne yaptığımızı bilelim ve inşallah doğru hareket ederek bu pandemiden de hem ülke hem de dünya olarak kurtulalım. Lütfen hepimiz duyarlı olsun ve evde kalsın.

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