iPhone Klavye İpuçları

Pek çok insan iPhone’daki klavyeyi günlük notlarını, e-postalarını, mesajlarını ve diğer şeyleri yazmak için kullanırken sunduğu tonlarca özelliğin farkında değil. Her iOS güncellemesiyle iPhone’daki klavye daha da iyi hale geldi ve Apple’ın genellikle bahsetmediği birçok gizli özellik var. Bu nedenle, bu yazıda, yazma deneyiminizi daha iyi ve daha hızlı hale getirecek en iyi iPhone klavye ipuçları derledik. İşte iPhone klavye ipuçları;

Yazmayı Geri Almak İçin Sallayın

Bir mesaj yazarken yanlışlıkla yanlış bir cümle veya kelime yazdıysanız, iPhone’unuzu sallamanız yeterlidir ve son eyleminizi geri almanızı isteyecektir. Bu özellik, uzun mesajları veya notları silmek istediğinizde kullanışlı olabilir. Tüm paragrafı seçmek yerine, iPhone’unuzu sallayabilirsiniz ve yazdığınız her şey kaybolur. En iyi yanı, sizden iPhone ayarlarınızda herhangi bir değişiklik yapmanızı istememesi, bu da şu anda sadece cihazınızı sallayarak deneyebileceğiniz anlamına gelir.

Zamandan Tasarruf Etmek İçin Metin Değiştirme Kullanın

iPhone’daki Metin Değiştirme özelliği ile en çok kullandığınız sözcük ve tümceciklere baş harfler atayabilirsiniz. Buna ek olarak, metin değiştirme özelliği de zamandan tasarruf etmenize yardımcı olur. Ayrıca web siteleri için kısayollar atayabilir ve bir web sitesini her ziyaret etmek istediğinizde bu uzun URL’leri yazmayı atlayabilirsiniz. iPhone’unuzda metin değiştirme özelliğini kullanmak için yapmanız gereken tek şey;

Genel> Klavye> Metin Değiştirme’ye gidin.

Ekle düğmesine dokunun ve yeni bir kısayol oluşturun.

Tek Elle Modu Kullanın

iPhone 11 Pro Max veya iPhone XS Max gibi daha büyük ekranlı iPhone’ları kullanan biriyseniz, bu özellik sizin için kullanışlı olacaktır. iOS Klavye ile birlikte gelen tek el modu, kullanıcılarının klavyeyi küçültmelerine olanak tanıyarak tek elle kullanımı kolaylaştırır. Tek el modu kullanmak için yapmanız gereken tek şey;

Klavyenizi açın ve dünya simgesine uzun basın

Klavyenizde tek elle modu etkinleştirmek için sol veya sağ modlar arasında seçim yapın.

Kalın / İtalik ve Altı Çizili Seçeneklerinden Yararlanın

Bazı iPhone uygulamaları, metninizi özelleştirmenize izin verir ve metninizi kalın hale getirebilir, italik olarak değiştirebilir veya sadece bir alt çizgi ekleyebilirsiniz. Bunu WhatsApp’ta da yapabilir ve sohbetlerinizi daha iyi hale getirebilirsiniz. Nasıl yapıldığını görmek için aşağıdaki talimatlara bir göz atın;