İşte Perakende Devi WalMart’ın Robot Emekçileri

ABD'nin perakende devi Walmart, artık raflardan ürün alımları ve ürünleri paketleme işlerini robotlara emanet etmeye hazırlanıyor.

ABD üzerinde faaliyetlerini sürdüren mağaza zinciri devi Walmart, Silikon vadisi ve Arkansas mağazalarında kullanmaya başladığı robot raf çalışanlarını tüm mağazalarında kullanacağı sinyalini vermişti. Bu sayede daha planlı ve daha düzenli bir mağaza hayal eden Walmart bu girişimini birde video ile ziyaretçilerine tanıtmayı hedefliyor.

Bu robotlar sayesinde perakende devi Walmart, online olarak verilecek siparişlerde anında işleme alarak müşteriye en doğru ve en düzgün şekilde teslim etmeyi amaçlıyor. Robotları kullanmasının bir diğer sebebi ise; diğer çalışanların bu denli angarya işlerle değilde müşteri hizmetleri ve ürün satışına daha çok yoğunlaşmalarını istiyor. Geri kalan paketleme ve raftan alma işlemlerini ise robotlara emanet etmeyi kararlılıkla istemekte Walmart firması. Ne kadar başarılı ve stabil olacak her birlikte göreceğiz ilerleyen zamanlarda.

Walmart, İngiltere üzerinde faaliyetlerini devam ettiren Ocado firması ile ortak olarak bu işe giriştiğini belirterek Ocado mağazalarına da yakında zamanda bu robotların entegre edileceği belirtildi. Alphabot adını verdikleri bu akıllı Robot şuan için yukarıda belirttiğimiz gibi silikon vadisi gibi teknolojik bölgelerde test aşamasında, sonrasında belki de BİM mağazalarında bile görebiliriz kim bilir ? 🙂

İşte Walmart’ın Robot Emekçileri