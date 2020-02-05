Loadcell Nasıl Çalışır? - Teknofeed.COM

Loadcell, üzerine uygulanan fiziksel kuvveti, elektrik sinyali olarak çıkaran bir devre elemana deniyor. Loadcell, esneme kaynaklı kullanılıyor ve yükleri tespit etmek için kullanılmaya yarayan bir cihaz olarak da tanımlanabiliyor. Türkçe adıyla, yük hücreleri anlamına gelen bu cihaz, günlük hayatımızda da birçok yerde kullanılmaktadır. Tabiki de bu cihazların kendilerini göremiyoruz fakat günümüzde kullanılan birçok cihazın iç mekanizmasında bulunduğunu bilirsek, bizim için bir şeyler ifade etmiş olabilir.

Loadcell’in Çalışma Sistemi Nasıldır?

Loadcell denen bu eleman, genelde, gerginlik ölçer cihazların yerleştirildiği bir yay sisteminden oluşmaktadır. Bu yay elemanları da genellikle çelik ve alüminyum gibi maddelerden birleştirilmektedirler. Bu cihazlar oldukça sağlam ve aynı zamanda da minimal derecede esnek bir haldedirler. Yay elemanı mekanizması çelik maddesi altında deforme olabiliyor fakat sonrasından her bir fiziksel kuvvete esnek bir şekilde karşılık vererek başladığı noktaya geri dönebilirler.

Anlattığımız bu son detayı anlamak için, gerilim ölçerlerin daha detaylı bir şekilde ele almamız mümkündür. Mesela, dört adet yük ölçeri değişik yönlerde köprü oluşturacak bir biçimde birbirine bağlayarak, alüminyum maddeden oluşan şerit üzerine montesi yapılıp paketlendiğinde Loadcell elde edilmiş olur. Günümüz teknolojisinde sanayi alanlarında ve ileri teknolojik cihaz kullanımlarında çok fazla kullanılan bir cihaz olan Loadcell, teknoloji sistemlerine bir hayli yenilik katarak, insan hayatını birçok noktada kolaylığa eriştirmiştir.

Ne İçin Kullanılır?

Kullanımı sırasında ortaya çıkan, fiziksel yükü ve kuvveti elektronik bir sinyale dönüştüren sensor yada bir dönüştürücü terimi kullanarak da, bu cihazı nitelendirmemiz mümkün olabilir. Bu cihaz en çok ağırlık tartan yani buna örnek verecek olursak, baskül ve kantar gibi cihazların iç yapısında çok fazla kullanıldığına rastlamaktayız.

Loadcell cihazlarındaki kablolar genelde korumalıklı yani zırhlı olurlar çünkü dışarıdaki etkenlere karşı dirençli olabilmeleri için bu gereklidir. Örneğin kemirgen hayvanlardan olan fare gibi hayvanların kabloları kemirmesiyle oluşabilecek herhangi bir deformasyona karşı, zırhlı kabloların kullanılması gerekmektedir. Ayrıca silikonlu kablo kullanımı da gerçekleştirilir. Çünkü silikonlu kablolar, yüksek sıcaklıktaki çalışma şartlarına uyum sağlarlar ve ısıya karşı büyük bir koruma oluştururlar.

Loadcell devre elemanları, bu şekilde, yüz seksen santigrat derecede dahi sağlamlıklarını koruyabilme özelliğine sahip olabilmektedir.